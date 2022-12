Weber mai spune că, în calitate de șef al Grupului PPE şi al partidului, este de datoria lui să depună eforturi pentru aderarea celor două state din Europa de Est la Schengen și cataloghează votul de joi drept unul care „nu este drept”.

„România aparţine spaţiului Schengen! În calitate de preşedinte al Grupului PPE şi al Partidului, este de datoria mea să lucrez pentru obiectivul nostru: aderarea la Schengen pentru România şi Bulgaria. La fel ca mulţi dintre voi, sunt extrem de dezamăgit de rezultatul negativ al şedinţei de consiliu de săptămâna trecută. Nu este corect, nu este drept şi nu sunt profund de acord cu asta. Am declarat acest lucru public de mai multe ori în ultimele zile”, a scris Manfred Weber duminică, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Romania belongs in Schengen! As President of the @EPPGroup & @EPP it is my duty to work towards our goal: Schengen membership for Romania & Bulgaria. I am extremely disappointed with the outcome of the council meeting. I said this on many occasions. I’ll not give up our mission.