Inițial, Cayla Smith și-a cheltuit averea nou-dobândită pe lucruri de lux tipice, precum un Porsche, lenjerie intimă Victoria’s Secret, vacanțe exotice și proprietăți.

După ce s-a mutat în noua ei casă, dotată cu piscină și grădină cu vedere la o pădure, ea a descoperit un motiv care îi cerea atenția. Vinde pozele cu ea nud, iar o sumă mare este folosită pentru a salva câinii fără stăpân. „Fiecare nud poate salva o viață”, spune Cayla.

„De ce să nu folosesc banii din muncă pentru a salva vieți?”

Cayla Smith câștigă aproximativ 80.000 de dolari pe lună din vânzarea de fotografii online și folosește o mare parte din veniturile sale pentru a salva câini abandonați. Ea a descoperit o problemă serioasă în zona sa după ce s-a mutat într-o casă cu vedere spre o pădure și o grădină spațioase.

„Când m-am mutat, nu aveam idee că există o problemă cu câinii vagabonzi în zonă”, a declarat ea. A observat că pădurea din spatele casei sale era folosită ca loc de abandon pentru animale.

Mi s-a rupt inima. Nu-mi pot imagina să renunț vreodată la un animal de companie, darămite să-l tratez ca pe un gunoi. Îmi place ceea ce fac și câștig bine. De ce să nu folosesc banii din muncă pentru a salva vieți?

Cayla nu colaborează direct cu adăposturile, considerând că acestea sunt „supraaglomerate”. În schimb, ea preia personal câinii pe care îi găsește, acoperind cheltuielile medicale, hrana și alte nevoi.

L-a adoptat pe Barbie

După ce îi îngrijește timp de aproximativ o săptămână, le găsește familii iubitoare în zonă. Ea a adoptat chiar și un câine pe care l-a găsit lângă pădure, pe care l-a numit Barbie.

Cayla și Barbie.

„Aș vrea să iau fiecare câine, dar nu este posibil sau corect față de ei”, a explicat modelul.

Cayla adaugă că unii câini sunt prea speriați pentru a se apropia de ea, dar asta nu o împiedică să încerce să-i ajute.

Cei care vin la mine rămân câteva zile, timp în care îi îngrijesc și apoi le găsesc o nouă casă. Dacă trebuie să călătorească departe, plătesc transportul sau conduc chiar eu.

„Costă mult, dar merită fiecare bănuț”

Deși implicarea în salvarea animalelor și cariera sa de model îi ocupă mult timp, Cayla reușește să-și organizeze programul.

„Îmi place să lucrez și vreau să rămân în industria asta cât mai mult timp posibil. Astfel, îmi pot asigura un stil de viață confortabil și pot continua să salvez animale”.

În plus, Cayla investește și în promovarea adopțiilor, încurajând prietenii săi să ia în grijă câinii salvați: „Costă mult, dar merită fiecare bănuț”.

Costă mult, dar merită totul. Mișcarea între muncă și animale poate fi dificilă, dar încerc să planific lucrurile cât mai bine posibil. Nu numai că îmi pot oferi un stil de viață luxos, dar pot și salva animale.

