10.000 de euro pentru fiecare persoană ucisă

Curtea de Apel București a reținut în motivarea condamnării pe fond, pronunțată pe data de 15 ianuarie 2026, că femeia nu intenționa să se oprească după lichidarea celor trei tineri, ci îi viza și pe apropiații lor – până la 11 persoane – astfel încât să elimine „eventuali martori oculari”.

Asasinul căruia fosta avocată îi promisese câte 10.000 de euro pentru fiecare persoană ucisă s-a răzgândit și a colaborat cu anchetatorii după ce a aflat că, în realitate, fiul acesteia s-a sinucis.

Inițial, procurorii au început urmărirea penală împotriva Martei Achim pentru instigare la omor, însă ulterior i-au schimbat încadrarea juridică în încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni și amenințare, deoarece au considerat că infracțiunea era în etapa premergătoare a planificării.

Fiul Martei Achim, Denis Petre, a murit într-un spital din orașul Grimsby, Marea Britanie, pe 25 octombrie 2023, la o zi după ce fusese lovit de tren la o trecere la nivel cu calea ferată.

Denis Petre

„Din verificările efectuate de autoritățile din UK a rezultat că numitul (Denis Petre – n.r.) s-a sinucis, însă inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) este convinsă că fiul acesteia a fost omorât de mai multe persoane sau a fost determinat să se sinucidă, iar acestea i-au sustras criptomonede.

Astfel, inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) i-a pus la dispoziție martorului (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) date (fotografii și numere de telefon) despre persoanele vătămate (Patricia D.), precum și alți doi prieteni (Florin V. și Augustin G.), persoane bănuite de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) că ar avea legătură cu moartea fiului său, și i-a solicitat să-i omoare. (…)

Ulterior, martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) a aflat că autoritățile din Anglia i-au comunicat inculpatei (Achim Marta Dalida – n.r.) că fiul acesteia (Petre Denis – n.r.) s-ar fi sinucis, luând decizia de a se arunca în fața unui tren, existând imagini video în acest sens.

În acest context, martorul a renunțat la rezoluția infracțională și nu a mai efectuat demersuri de urmărire a persoanelor vătămate (…), fiind încunoștințat de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) cu privire la faptul că dacă martorul nu le va ucide pe cele trei persoane, alte persoane deja contactate (…) vor pune în aplicare planul de ucidere a celor trei persoane”, notează procurorii în rechizitoriu.

Instanța: A urmărit cu atenție cazul de la Arad

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 8/2026 a Curții de Apel București pentru a vedea cum motivează judecătorii condamnarea Martei Achim la o pedeapsă cu executare.

Instanța a reținut, printre altele, că Marta Achim a urmărit cu atenție cazul atentatului cu bombă de la Arad, în care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan, luându-și măsuri de precauție suplimentare pentru a nu fi prinsă precum Laura Dronca și complicii ei.

„Referitor la împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, Curtea reține că inculpata a manifestat o implicare activă, constantă și perseverentă în derularea planului infracțional, caracterizat printr-un nivel ridicat de planificare, coordonare și precauție.

în derularea planului infracțional, caracterizat printr-un nivel ridicat de planificare, coordonare și precauție. Curtea constată că fapta nu a fost rezultatul unui impuls de moment ori al unei reacții emoționale necontrolate, ci consecința unei rezoluții infracționale bine conturate , menținută pe o perioadă îndelungată și pusă în executare printr-o pluralitate de acte succesive, menite să conducă la suprimarea vieții persoanelor vizate.

, menținută pe o perioadă îndelungată și pusă în executare printr-o pluralitate de acte succesive, menite să conducă la suprimarea vieții persoanelor vizate. Inculpata a inițiat demersul infracțional, a identificat persoanele ce urmau a fi ucise, a stabilit ordinea suprimării vieții acestora și a coordonat în mod direct activitatea martorului (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.), căruia i-a promis sume considerabile de bani în schimbul săvârșirii faptei de omor calificat.

și a coordonat în mod direct activitatea martorului (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.), căruia i-a promis sume considerabile de bani în schimbul săvârșirii faptei de omor calificat. Se observă că inculpata a efectuat demersuri prealabile ample pentru identificarea și monitorizarea persoanelor vizate, inclusiv prin utilizarea de conturi false pe rețelele de socializare, transmiterea de mesaje și colectarea de date privind traseul și obiceiurile acestora.

Inculpata a furnizat martorului (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) informații detaliate privind identitatea victimelor, date de contact, persoane din anturajul acestora, fotografii și informații referitoare la domiciliile actuale , urmărind crearea tuturor condițiilor necesare pentru suprimarea vieții acestora. Frecvența ridicată a apelurilor și a conversațiilor cu martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) confirmă caracterul insistent și perseverent al conduitei infracționale.

, urmărind crearea tuturor condițiilor necesare pentru suprimarea vieții acestora. Frecvența ridicată a apelurilor și a conversațiilor cu martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) confirmă caracterul insistent și perseverent al conduitei infracționale. O relevanță deosebită prezintă nivelul ridicat de precauție manifestat de inculpată, aceasta adoptând o conduită menită să împiedice identificarea sa de către autorități . Astfel, inculpata evita apelurile telefonice directe, se prezenta neanunțată la domiciliul martorului, îl determina să părăsească locuința pentru purtarea discuțiilor, să lase telefoanele mobile în alte locuri (în baie, în mașină) și să se deplaseze pe jos prin parcuri sau pe străzi, indiferent de condițiile meteorologice.

. Astfel, inculpata evita apelurile telefonice directe, se prezenta neanunțată la domiciliul martorului, îl determina să părăsească locuința pentru purtarea discuțiilor, să lase telefoanele mobile în alte locuri (în baie, în mașină) și să se deplaseze pe jos prin parcuri sau pe străzi, indiferent de condițiile meteorologice. Totodată, inculpata a achiziționat telefoane mobile și cartele SIM dedicate exclusiv comunicării cu martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) , aspect ce denotă conștientizarea deplină a caracterului penal al faptelor și o preocupare constantă pentru evitarea identificării.

, aspect ce denotă conștientizarea deplină a caracterului penal al faptelor și o preocupare constantă pentru evitarea identificării. Curtea constată că inculpata a acționat concertat cu alte persoane, inclusiv din afara teritoriului României, în vederea obținerii de informații suplimentare despre persoanele ce urmau a fi ucise . În acest context, a fost implicată interlocutoarea (…), cu scopul de a afla date referitoare la domiciliile persoanelor bănuite de către inculpată că ar fi responsabile de decesul fiului său. (…)

. În acest context, a fost implicată interlocutoarea (…), cu scopul de a afla date referitoare la domiciliile persoanelor bănuite de către inculpată că ar fi responsabile de decesul fiului său. (…) De asemenea, Curtea reține că inculpata a manifestat o perseverență infracțională accentuată, refuzând să accepte eșecul planului. Din probele administrate rezultă că aceasta a afirmat în mod repetat că, în ipoteza în care martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) nu va duce la îndeplinire cele solicitate, va apela la alte persoane pentru realizarea suprimării vieții victimelor.

Din probele administrate rezultă că aceasta a afirmat în mod repetat că, în ipoteza în care martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.) nu va duce la îndeplinire cele solicitate, va apela la alte persoane pentru realizarea suprimării vieții victimelor. Sub aspectul naturii și gravității rezultatului produs, Curtea reține că neproducerea rezultatului urmărit – suprimarea vieții persoanelor vătămate – nu este datorată voinței inculpatei, ci exclusiv conduitei martorului (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.), care a renunțat la rezoluția infracțională și a colaborat cu organele de anchetă, în contextul în care a aflat că decesul fiului inculpatei ar fi avut caracter suicidal.

(Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.), Gravitatea concretă a faptei este determinată de valoarea socială fundamentală vizată, respectiv dreptul la viață, inculpata urmărind suprimarea vieții a trei persoane, prin intermediul altei persoane, în schimbul unor sume de bani.

Mai mult, Curtea constată că inculpata a extins ulterior planul infracțional, intenționând eliminarea unui număr mult mai mare de persoane, respectiv unsprezece, inclusiv persoane din anturajul victimelor, pentru a elimina eventuali martori oculari , aspect ce evidențiază o ușurință alarmantă în acceptarea ideii de suprimare a vieții.

, aspect ce evidențiază o ușurință alarmantă în acceptarea ideii de suprimare a vieții. Un aspect ce denotă o gravitate ridicată îl constituie solicitarea expresă a inculpatei de a primi dovezi ale uciderii persoanelor vătămate, respectiv fotografii cu cadavrele victimelor , acceptând transmiterea acestora pe un stick USB, pe care l-a zgâriat și l-a fotografiat, conduite care denotă sânge rece, cinism și o asumare deplină a rezultatului urmărit.

, acceptând transmiterea acestora pe un stick USB, pe care l-a zgâriat și l-a fotografiat, conduite care denotă sânge rece, cinism și o asumare deplină a rezultatului urmărit. Curtea mai are în vedere și faptul că inculpata a urmărit cu atenție cazul mediatizat de la Arad cu asasinarea unui om de afaceri prin explozivi montați pe autoturismul victimei și unde au fost identificați autorii , manifestând temeri legate exclusiv de riscul de a fi descoperită, ceea ce demonstrează nu doar conștientizarea caracterului penal al faptelor, ci și o preocupare constantă spre evitarea răspunderii penale.

, manifestând temeri legate exclusiv de riscul de a fi descoperită, ceea ce demonstrează nu doar conștientizarea caracterului penal al faptelor, ci și o preocupare constantă spre evitarea răspunderii penale. Totodată, se va ține cont la individualizarea pedepsei de calitatea profesională a inculpatei, respectiv aceea de avocat , fiind pe deplin conștientă de gravitatea faptelor comise.

, fiind pe deplin conștientă de gravitatea faptelor comise. Pregătirea profesională a inculpatei a facilitat adoptarea unor conduite de precauție și disimulare menite să împiedice stabilirea legăturii dintre aceasta și executarea faptelor și să preîntâmpine eventuala asociere a sa cu martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.).

și să preîntâmpine eventuala asociere a sa cu martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.). În acest sens, este relevant faptul că, după remiterea sumei de 500 lei către martor, inculpata a solicitat ca restituirea acesteia să fie efectuată prin transfer bancar, astfel încât suma să poată fi justificată ulterior ca împrumut, în scopul evitării stabilirii oricărei legături de natură infracțională între cei doi.

Curtea reține, totodată, că inculpata a afirmat inclusiv ulterior declanșării anchetei că nu va avea liniște până când persoanele vizate nu vor fi ucise, dând dovadă de o deosebită periculozitate şi determinare, precum şi un nivel redus de autocontrol al impulsurilor violente”, se arată în motivarea condamnării.

Iubita lui Denis, despre circumstanțele în care s-a sinucis fiul avocatei

O mărturie-cheie din dosar e cea a Patriciei D., iubita lui Denis, care a arătat că acesta se afla într-o situație psihică precară, pe fondul conflictelor repetate pe care le avea cu mama lui:

„Fiind audiată la data de 04 noiembrie 2024, în calitate de martor și ulterior la data de 13 ianuarie 2025, în calitate de persoană vătămată, ( Patricia D. – n.r.) a confirmat împrejurările în care a avut loc sinuciderea numitului (Denis Petre – n.r.) , precum și actele de amenințare și hărțuire realizate de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.).

, precum și actele de amenințare și hărțuire realizate de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.). Persoana vătămată a arătat că relația sa cu numitul (Denis Petre – n.r.) a fost una de lungă durată, începută în anul 2014 și reluată în anul 2015, context în care a cunoscut-o pe mama acestuia, (Achim Marta Dalida – n.r.), despre care (Denis – n.r.) i-a relatat încă de la început că manifesta un comportament excesiv de control asupra sa. (…)

A mai arătat că (Denis – n.r.) a decis să plece în Anglia în anul 2018, motivat de dorința de a se îndepărta de controlul exercitat de mama sa , iar ulterior inculpata a continuat să manifeste un comportament intruziv, criticându-l constant, adresându-i jigniri și reproșuri legate de situația financiară și de aspectul său.

, iar ulterior A precizat că, în perioada anilor 2020–2023, relația dintre Denis și inculpată a fost caracterizată de conflicte repetate, inculpata adresându-i injurii , folosind expresii jignitoare și refuzând orice responsabilitate față de starea psihică a fiului său.

, folosind expresii jignitoare și refuzând orice responsabilitate față de starea psihică a fiului său. Referitor la starea psihică a numitului (Denis Petre – n.r.) a arătat că, începând cu luna octombrie 2023, acesta a prezentat episoade psihotice manifeste, constând în halucinații auditive, idei delirante de persecuție și teamă intensă de a fi urmărit sau omorât , episoade care s-au agravat progresiv.

, episoade care s-au agravat progresiv. A declarat că, în noaptea de 22/23.10.2023, (Denis – n.r.) a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie (…), fiind evaluat medical și ulterior externat , deși manifesta în continuare simptome psihotice severe.

(…), fiind evaluat medical , deși manifesta în continuare simptome psihotice severe. A arătat că, după sosirea în Anglia, inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) a purtat convorbiri telefonice cu fiul său, în cadrul cărora l-a jignit în mod repetat, fapt ce a contribuit la agravarea stării sale psihice , (Denis – n.r.) continuând să manifeste idei delirante și o stare accentuată de agitație.

, (Denis – n.r.) continuând să manifeste idei delirante și o stare accentuată de agitație. Cu privire la împrejurările producerii sinuciderii, a declarat că în dimineața zilei de 24.10.2023, după o discuție telefonică purtată între (Denis – n.r.) și inculpată, acesta a fugit din locuință într-o stare de agitație extremă, iar ulterior a fost identificat ca fiind persoana care s-a aruncat în fața trenului, fiind internat în stare critică și decedând ulterior”, se arată în documentul citat.

Îi spunea în mod repetat fiului că „e prost și că nu e în stare de nimic”

Această versiune a fost confirmată la proces și de către ceilalți prieteni ai lui Denis, printre care și Augustin G., care a vorbit despre felul în care Marta Achim a ignorat problemele psihice ale fiului ei până când a fost prea târziu.

„A arătat că îl cunoaște pe numitul (Denis Petre – n.r.) din copilărie, având o relație de prietenie apropiată , și că, începând din anul 2015, Denis a avut o relație de concubinaj cu (Patricia D. – n.r.).

, și că, începând din anul 2015, Denis a avut o relație de concubinaj cu (Patricia D. – n.r.). Persoana vătămată a arătat că, pe parcursul relației lui Denis cu Patricia (cei doi tineri – n.r.) au avut o relație conflictuală cu inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) pe care a descris-o ca fiind o persoană dificilă, care exercita un control constant asupra fiului său, control resimțit ca deranjant în special după ce acesta a devenit adult și și-a întemeiat o relație de cuplu.

pe care a descris-o ca fiind o persoană dificilă, care exercita un control constant asupra fiului său, control resimțit ca deranjant în special după ce acesta a devenit adult și și-a întemeiat o relație de cuplu. A declarat că, în anul 2018, (Denis – n.r.) a plecat la muncă în Anglia «deoarece dorea să scape de mama sa care încerca să controleze toate aspectele din viața sa» , arătând totodată că inculpata îl jignise în mod repetat, spunându-i «că e prost, că nu e în stare de nimic, că e drogat» și formulând constant reproșuri.

, arătând totodată că și formulând constant reproșuri. Cu privire la consumul de substanțe, persoana vătămată a arătat că el și (Denis – n.r.) au consumat ocazional marijuana , precizând că, din cunoștințele sale, (Denis – n.r.) nu consuma droguri de mare risc , iar ulterior pandemiei nu cunoaște dacă (Denis – n.r.) ar fi consumat alte substanțe în afară de marijuana.

, precizând că, din cunoștințele sale, , iar ulterior pandemiei nu cunoaște dacă (Denis – n.r.) ar fi consumat alte substanțe în afară de marijuana. Cu privire la împrejurările imediate premergătoare sinuciderii și starea psihică a lui (Denis – n.r.), persoana vătămată a declarat că, la data de 20.10.2023, a fost contactat de (Patricia D. – n.r.), care i-a comunicat că (Denis – n.r.) venise în România la 19.10.2023 și că nu îi mai răspunde la telefon, solicitându-i să verifice situația și să îi ducă un telefon.

Persoana vătămată a arătat că s-a deplasat la adresa din (…), unde l-a găsit pe Denis «supărat», acesta afirmând că «cineva i-a spart telefonul» în seara precedentă, fără a oferi detalii.

A mai a declarat că, în data de 21.10.2023, (Denis – n.r.) i-a solicitat să îl ducă la aeroport pentru a pleca în Anglia, însă acesta era într-o stare de panică, afirmând că nu vrea să plece de pe Otopeni și cerând să fie dus la Budapesta, întrucât «în România îl omoară lumea».

și cerând să fie dus la Budapesta, întrucât «în România îl omoară lumea». Totodată, persoana vătămată a arătat că (Denis – n.r.) manifesta agitație și idei de persecuție, afirmând că nu a dormit de două zile , întrucât «îi auzea pe vecini prin pereți» și «îi auzea cum vorbeau că îl vor omorî».

, întrucât «îi auzea pe vecini prin pereți» și «îi auzea cum vorbeau că îl vor omorî». A arătat că (Denis – n.r.) a devenit suspicios inclusiv față de acesta, susținând că, dacă ar cumpăra bilete de avion de pe calculatorul persoanei vătămate, ar putea fi localizați și «vor veni după noi la aeroport și ne vor omorî pe amândoi».

Persoana vătămată a arătat că, în aceeași seară, (Denis – n.r.) i-a relatat că telefonul i-ar fi fost «spart informatic» , că i-ar fi fost sustrase poze și materiale personale și că acestea ar fi ajuns pe internet, iar din acest motiv ar fi amenințat cu moartea.

, că i-ar fi fost sustrase poze și materiale personale și că acestea ar fi ajuns pe internet, iar din acest motiv ar fi amenințat cu moartea. Persoana vătămată a declarat că (Denis – n.r.) i-a relatat și că, în seara anterioară, în apartamentul mamei sale, «a încercat să se spânzure, dar nu a reușit pentru că s-a rupt funia».

A arătat că (Denis – n.r.) i-a spus că în telefon ar fi existat un videoclip cu un raport sexual cu o persoană transgender și că, după spargerea telefonului, ar fi fost amenințat, afirmând că «xenofobii caută să-l omoare».

și că, după spargerea telefonului, ar fi fost amenințat, afirmând că «xenofobii caută să-l omoare». A mai precizat că, ulterior, (Denis – n.r.) a început să audă voci și să manifeste episoade de agitație intensă , ridicându-se brusc și afirmând: «hai că vin să ne omoare» sau «hai că îi sparg casa mamei mele», motiv pentru care persoana vătămată s-a deplasat în repetate rânduri la locuința mamei lui (Denis – n.r.) pentru a-i demonstra că nu se află nimeni acolo.

, ridicându-se brusc și afirmând: «hai că vin să ne omoare» sau «hai că îi sparg casa mamei mele», motiv pentru care persoana vătămată s-a deplasat în repetate rânduri la locuința mamei lui (Denis – n.r.) pentru a-i demonstra că nu se află nimeni acolo. Persoana vătămată a arătat că a informat-o pe (Achim Marta Dalida – n.r.) despre comportamentul lui (Denis – n.r.) și a sugerat internarea acestuia , iar, în urma demersurilor, a fost chemată ambulanța și (Denis – n.r.) a fost dus la Spitalul de Psihiatrie (…), însă nu a fost internat, fiind externat cu rețetă, după ce ar fi afirmat la camera de gardă că este doar obosit.

, iar, în urma demersurilor, a fost chemată ambulanța și (Denis – n.r.) a fost dus la Spitalul de Psihiatrie (…), însă nu a fost internat, fiind externat cu rețetă, după ce ar fi afirmat la camera de gardă că este doar obosit. A declarat că, ulterior, au fost achiziționate bilete către Anglia, urmând să fie încercată internarea la o clinică de psihiatrie din Grimsby , iar (Denis – n.r.) a fost transportat cu avionul, cu dificultate, din cauza suspiciunilor că ar fi localizat și omorât în aeroport.

, iar (Denis – n.r.) a fost transportat cu avionul, cu dificultate, din cauza suspiciunilor că ar fi localizat și omorât în aeroport. A arătat că înainte de plecare a contactat-o telefonic pe inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.), informând-o că (Denis – n.r.) «aude voci» și este paranoic, iar aceasta ar fi negat posibilitatea unei afecțiuni psihice, afirmând că «nu are cum» întrucât «nu a fost nimeni din familia ei nebun».

și este paranoic, iar Persoana vătămată a declarat că, după sosirea în Anglia, (Denis – n.r.) și-a distrus telefonul rămas, iar pe traseu a avut manifestări acute de autoagresivitate, afirmând: «lăsați-i pe ei să trăiască că mă omor eu» , încercând să sară din mașină și încercând, la un moment dat, să tragă de volan pentru a produce un accident, intervenția persoanei vătămate împiedicând producerea acestuia.

, încercând să sară din mașină și încercând, la un moment dat, să tragă de volan pentru a produce un accident, intervenția persoanei vătămate împiedicând producerea acestuia. A mai arătat că, la evaluarea psihiatrică din Anglia, (Denis – n.r.) nu a fost internat întrucât a refuzat internarea, fiindu-i prescris tratament , medicii apreciind că reacțiile sale sunt asociate consumului de droguri și indicând posibilitatea implicării poliției doar în cazul unui comportament violent.

, medicii apreciind că reacțiile sale sunt asociate consumului de droguri și indicând posibilitatea implicării poliției doar în cazul unui comportament violent. Persoana vătămată a declarat că în data de 23.10.2023 s-a întors în România, iar în data de 24.10.2023 a discutat cu inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.), aflată în Zanzibar, și i-a relatat cele întâmplate , aceasta afirmând că intenționează să se deplaseze în Anglia pentru a-l interna pe (Denis – n.r.).

, aceasta afirmând că intenționează să se deplaseze în Anglia pentru a-l interna pe (Denis – n.r.). Cu privire la împrejurările sinuciderii numitului (Denis Petre – n.r.), persoana vătămată a declarat că, în data de 24.10.2023, a fost informat de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) că (Denis – n.r.) a fugit de acasă , iar ulterior că l-a lovit trenul, fiind transportat cu ambulanța la spital.

, iar ulterior că l-a lovit trenul, fiind transportat cu ambulanța la spital. Persoana vătămată a arătat că i-a comunicat inculpatei, în momentul dispariției, că «dacă nu îl vor găsi repede, acesta se va sinucide», raportat la evenimentele din zilele precedente. A arătat că inculpata a plecat în Anglia în data de 24.10.2023 și a ajuns în 25.10.2023, dată la care (Denis – n.r.) a decedat în spital”, se mai arată în motivare.

Acuzațiile procurorilor pentru Marta Achim

Avocata Marta Achim (în prezent suspendată) a fost trimisă în judecată pe data de 5 februarie 2025, în Rechizitoriul nr. 3887/159/P/2024, procurorii reținând următoarele:

„ Infracțiunea de încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni constă în aceea că inculpata, în perioada 1-30 octombrie 2024, pe raza Mun. București, sector 5, în parcarea de la Parcul Tineretului, sector 4, pe traseul aeroportul Otopeni – Mun. București (în data de 1 octombrie 2024), în contextul în care fiul inculpatei (Achim Marta Dalida – n.r.), respectiv numitul (Denis Petre – n.r.), în cursul lunii octombrie 2023, a decedat pe teritoriul UK, numita (Achim Marta Dalida – n.r.) a încercat să-l determine prin corupere, respectiv prin promiterea unei sume de 30.000 de euro (10.000 de euro pentru fiecare persoană) și a altor sume de bani (10.000 de euro – costuri de călătorie, cazare etc.), pe martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.), ca în schimbul acestor sume de bani să îi ucidă pe numiții (Patricia D., Florin V. și Augustin G.- n.r.), persoane bănuite de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) că ar avea legătură cu decesul fiului său.

constă în aceea că inculpata, în perioada 1-30 octombrie 2024, pe raza Mun. București, sector 5, în parcarea de la Parcul Tineretului, sector 4, pe traseul aeroportul Otopeni – Mun. București (în data de 1 octombrie 2024), în contextul în care fiul inculpatei (Achim Marta Dalida – n.r.), respectiv numitul (Denis Petre – n.r.), în cursul lunii octombrie 2023, a decedat pe teritoriul UK, numita (Achim Marta Dalida – n.r.) a încercat să-l determine prin corupere, respectiv prin promiterea unei sume de 30.000 de euro (10.000 de euro pentru fiecare persoană) și a altor sume de bani (10.000 de euro – costuri de călătorie, cazare etc.), pe martorul (Paraschiv Bogdan Emanuel – n.r.), ca în schimbul acestor sume de bani să îi ucidă pe numiții (Patricia D., Florin V. și Augustin G.- n.r.), persoane bănuite de inculpata (Achim Marta Dalida – n.r.) că ar avea legătură cu decesul fiului său. Infracțiunea de ameninţare constă în aceea că, la data de 8.08.2024, prin intermediul martorei (Vanessa G – n.r.), inculpata i-a transmis persoanei vătămate (Patricia D. – n.r.) amenințări cu moartea, respectiv că «va face tot posibilul să o vadă pe persoana vătămată Patricia lângă Denis, fiul decedat», «Patricia merită să moară, dar nu va fi omorâtă de mâinile mele pentru că nu vreau să-mi pătez mâinile cu sângele unei criminale» și «Vezi cumva ca Patricia să nu aibă vreun atac cu acid», fapte de natură să-i producă o stare de temere persoanei vătămate (Patricia D. – n.r.)”, notează procurorii în rechizitoriu.

