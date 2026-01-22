Se spune că în viață nimic nu este întâmplător, iar parcursul lui Dorian Popa pare să confirme din plin acest lucru. După o relație care a durat mai bine de zece ani și o despărțire intens mediatizată, cunoscutul artist și influencer pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea alături de Andreea, femeia care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Dacă în trecut Dorian Popa lăsa de înțeles că nunta și copiii nu se află pe lista sa de priorități, iată că lucrurile s-au așezat firesc în ultima perioadă. În toamna anului trecut, artistul și Andreea s-au căsătorit, iar de atunci, cei doi formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc.

Recent, Dorian Popa a reușit să își surprindă complet fanii, după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care soția sa apare cu o burtică de gravidă. Imaginea a declanșat imediat un val de reacții, iar internauții s-au grăbit să îi felicite pe cei doi pentru presupusa veste cea mare. Mulți au crezut că artistul urmează să devină tată, însă adevărul este puțin diferit.

Contactat de reporterii Spynews.ro, Dorian Popa a clarificat situația și a dezvăluit că fotografia respectivă a fost realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Soția lui nu este însărcinată în acest moment, însă imaginea nu a fost postată întâmplător.

„Ne dorim. Ne pregătim intens. Sperăm să ne binecuvânteze Dumnezeu. Deocamdată era doar o poză trimisă de niște prieteni care au trecut prin asta deja și ne-au trimis-o, făcută cu AI, ca să ne motiveze”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa și Andreea își doresc să devină părinți

Mai mult decât atât, Dorian Popa a recunoscut că atât el, cât și Andreea se gândesc serios la acest pas important și se pregătesc intens pentru momentul în care vor deveni părinți. Cei doi își doresc enorm un copil și speră ca Dumnezeu să le ofere cât mai curând acest dar.

Transformarea lui Dorian Popa este evidentă nu doar în plan personal, ci și în modul în care vorbește despre viitor. Artistul pare mai echilibrat, mai asumat și mult mai conectat la valorile de familie, iar cei care îl urmăresc au observat această schimbare majoră.

Chiar dacă momentan fotografia cu burtica de gravidă rămâne doar un vis „simulat”, mesajul din spatele ei este cât se poate de clar: Dorian Popa și soția lui își doresc să devină părinți și așteaptă cu emoție momentul în care acest vis se va transforma în realitate.

