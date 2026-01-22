În ediția de miercuri seară, proba de cuplu a fost una palpitantă, în care adrenalina s-a simțit la cote maxime. Concurenții au fost nevoiți să își arate abilitățile de memorie, la 24 de metri altitudine.

Miercuri seara, echipele propuse spre eliminare au fost Luiza și Cătălin Zmărăndescu și Ariana și Mitzuu.

Primii menționați au reușit să câștige, în ediția anterioară, superputerea, despre care au aflat astăzi că vine cu următorul avantaj: votul lor valorează dublu. Totuși, în cazul în care cei care au câștigat superputerea sunt propuși spre eliminare, atunci sunt nevoiți să paseze altcuiva plicul.

După sesiunea votului, cei eliminați au fost Ariana și Mitzuu, la diferență mare de voturi.„Le mulțumim tuturor pentru susținere. A fost o experiență minunată. Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze, cu câteva lacrimi, dar fără niciun regret”, a spus Mitzuu, la Power Couple.

Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu, a izbucnit în lacrimi, pentru că în timpul probei nu a putut să își învingă teama de înălțime. Soțul său a susținut-o, însă ea și-a exprimat nemulțumirea pentru că nu a putut să își învingă teama.

„Mi-aș fi dorit foarte tare să pot să duc la bun sfârșit proba. Era o traumă de-ale mele, pe care voiam să o vindec, să pot să o las afară din bagajul meu. Se pare că nu am reușit astăzi, dar nu mă voi da bătută. Sunt supărată pe mine. Dacă nu mă uitam în jos, o făceam”, a spus Luiza Zmărăndescu la Power Couple.

