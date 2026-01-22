În schimb, croații nu au disputat încă nicio partidă oficială în 2026, lucru care i-ar putea avantaja pe băieții antrenați de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

După șase etape disputate în grupa de Europa League, cele două echipe se află pe pozițiile 25 (Dinamo Zagreb) și 27 (FCSB), cu 7 puncte, respectiv 6 puncte. Astfel că duelul poate fi unul decisiv pentru a urca în primele 24 de echipe și a prinde play-off-ul.

Partida Dinamo Zagreb – FCSB se joacă pe 22 ianuarie 2026, de la ora 22.00, și e transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul Dinamo Zagreb – FCSB se joacă pe 22 ianuarie 2026, de la ora 22.00, și va fi transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport 1, cât și pe Prima Sport 1.

Ce meciuri mai are de disputat echipa patronată de Gigi Becali în Europa League

În acest sezon, în grupa de Europa League, FCSB a jucat până acum cu Go Ahead Eagles (victorie cu 1-0 în deplasare), Bologna (înfrângere acasă cu scorul de 2-1), Basel (înfrângere în deplasare cu scorul de 3-1), Young Boys (înfrângere acasă cu scorul de 2-0), Steaua Roșie (înfrângere în deplasare cu 1-0) și Feyenord (victorie cu 4-3 acasă).

După meciul cu Dinamo Zagreb, FCSB mai are de disputat o singură partidă în grupa de Europa League, pe 29 ianuarie 2026, de la ora 22.00, acasă la București, împotriva celor de la Fenerbahce.

