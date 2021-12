FRANCE - Castres, December 7, 2021, departmental vaccinodrome, in one of the most vaccinated departments in the 65 years and over, the booster campaign or 3rd dose of vaccine continues despite a number of places largely below the expectations of the population and well below the means put in place during the 1st and 2nd dose of vaccines pfizer as moderna. Preparation of the doses behind the scenes. Castres, 7 decembre 2021, vaccinodrome departemental, dans un des departements les plus vaccines chez les 65 ans et plus, la campagne de rappel ou 3eme dose de vaccin se poursuit malgre un nombre de place largement inferieur aux attentes de la population et bien inferieure aux moyens mis en place lors des 1ere et 2eme dose de vaccins pfizer comme moderna. Preparation des doses en coulisse.,Image: 646845088, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia