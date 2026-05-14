Un nou front: războiul psihologic

În interviul de la evenimentul Impact 2026, comandantul unității de operațiuni speciale (SOF) a Ucrainei, Compania lui Kurt, explică modul în care războiul s-a mutat de pe frontul clasic direct pe teritoriul Federației Ruse și în mintea soldaților inamici:

„Nu ne mai limităm la a ne apăra granițele. Războiul trebuie simțit acolo unde a început: acasă la ei, la Moscova, în orașele lor. Când un soldat rus se teme să adoarmă chiar și în spatele frontului, știm că ne-am făcut treaba.”

Comandantul afirmă că unitatea sa a eliminat un număr impresionant de forțe rusești, operând adesea în spatele liniilor inamice.

Dincolo de distrugerea fizică, scopul misiunilor este de a crea o stare de teroare permanentă în rândul trupelor ruse și la Moscova, demonstrând că nicio zonă nu este sigură.

„Operăm în ceea ce noi numim «zona morții»"

Unitatea sa este implicată în distrugerea infrastructurii critice și a logisticii militare rusești, folosind tactici de gherilă modernă și tehnologie avansată. Acesta subliniază că acțiunile lor sunt un răspuns direct la agresiunea rusă, scopul fiind subminarea moralului inamicului până la prăbușire.

Întrebat despre numărul victimelor inamice, comandantul a fost tranșant:

„Am distrus atâția ruși încât numărătoarea a devenit irelevantă. Ceea ce contează este impactul strategic și frica pe care o simt când aud numele unității noastre. Operăm în ceea ce noi numim «zona morții». Este spațiul în care inamicul nu ne vede, dar ne simte prezența prin explozii și pierderi subite. La Impact 2026, am venit să arătăm că tehnologia și curajul pot învinge o armată care se bazează doar pe numere.”

Cea de-a 11-a ediție a Impact – un eveniment de două zile dedicat economiei, geopoliticii, tehnologiei, culturii și problemelor sociale – a început la Poznań, în Polonia. Organizatorii au confirmat aproape 650 de vorbitori. Printre ei, top speaker, Amal Clooney, soția actorului George Clooney.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, pe 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, unde vorbitori de top vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford.

Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025, și Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

