Anunțul a generat proteste din partea militanților pentru drepturile omului întrucât un raport desecretizat al CIA a concluzionat că prințul moștenitor a autorizat uciderea și dezmembrarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în interiorul consulatului saudit din Istanbul în 2018. Acuzația este negată de Bin Salman.

Hatice Gengiz, logodnica jurnalistului saudit ucis, a spus că invitația este o pată pe memoria reginei Elisabeta a II-a. Ea a cerut ca liderul saudit să fie arestat când aterizează la Londra, deși a recunoscut că nu crede că acest lucru se va întâmpla.

Organizația Campaign Against the Arms Trade (CAAT), care militează pentru abolirea comerțului internațional de arme, a acuzat Arabia Saudită și alte monarhii din Golf că folosesc înmormântarea reginei ca o modalitate de a-și „spăla” istoricul privind încălcarea drepturile omului.

Grupul estimează că de la începutul războiului din Yemen, în urmă cu opt ani, Marea Britanie a vândut coaliției conduse de Arabia Saudită arme în valoare de peste 23 de miliarde de dolari.

Arabia Saudită este acuzată că a luat-o pe un drum al represiunii brutale împotriva opozanților politici după ce Mohammed Bin Salman a devenit prin moștenitor în 2017, cu pedepse grele de închisoare date pentru simple postări pe rețelele de socializare.

În același timp, în mod paradoxal, prințul moștenitor s-a angajat într-un program masiv de liberalizare socială. Cinematografele și divertismentul public, interzise mult timp pentru că sunt considerate „ne-islamice”, s-au redeschis. De asemenea, femeile au primit dreptul de a conduce printr-un ordin semnat de Bin Salman, iar Arabia Saudită a început să găzduiască evenimente sportive și muzicale, printre care și un concert al lui David Guetta.

Arabia Saudită, în ciuda acuzațiilor de încălcare a drepturilor omului, rămâne un aliat ferm al Marii Britanii în Golf, unde este văzută de Occident ca un bastion împotriva expansionismului agresiv al Iranului.

