Cum s-a produs tragedia de la Lugojel

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, accidentul s-a produs în jurul orei 13:05, când șoferul unui microbuz care circula dinspre Caransebeș spre Lugoj ar fi intrat într-o depășire riscantă.

Șoferul microbuzului a ieșit dintre camioane pentru a efectua o depășire, însă a intrat direct într-un TIR care circula regulamentar.

În momentul revenirii pe banda sa de mers, microbuzul a acroșat o autocisternă care circula regulamentar.

În urma impactului, vehiculul a fost proiectat pe sensul opus, unde a intrat în coliziune frontală cu un TIR care venea din direcția opusă.

Forța impactului a fost devastatoare: microbuzul a fost distrus aproape complet, iar fragmente din caroserie s-au împrăștiat pe zeci de metri.

„În încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație”, au transmis polițiștii.

Momentul accidentului soldat cu șase morți a fost surprins de o camera de bord.

Victimele accidentului de lângă Lugojel

În urma coliziunii șase persoane au murit pe loc, șoferul microbuzului și cinci pasageri. O altă persoană a murit la spital.

Alte trei persoane, pasageri ai microbuzului, au fost rănite.

Victimele se aflau într-un microbuz care efectua o cursă Grecia – Franța, transportând cetățeni greci.

Conform unor informații preliminare, în microbuz s-ar fi aflat mai multe persoane (zece) decât capacitatea maximă admisă (8+1), scrie presa locală.

Primele imagini de la accidentul cu șase morți de la Lugojel, în Timiș.

Intervenție de amploare a salvatorilor

La fața locului au intervenit de urgență:

o autospecială de primă intervenție și comandă

o autospecială de descarcerare

o autospecială de stingere

două echipaje SMURD

o ATPVM (Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple)

Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, autocisterna implicată în accidentul din Lugojel transporta alcool, însă nu au existat scurgeri. Elicopterele SMURD nu au putut fi trimise la fața locului din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a mai spus Raed Arafat la televiziunea Digi 24.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul a fost oprit complet pe DN 6, între Lugoj și Caransebeș, în zona localității Găvojdia.

Circulația a fost deviată pe ruta: DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A – Lugoj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Martor la la accident: „Se vedea clar că n-avea nicio șansă, era extrem de periculos”

Un martor ocular, care a reușit să evite impactul în ultima secundă, descrie momentele de groază. Potrivit acestuia, tragedia a fost provocată de un șofer care a forțat o depășire imposibilă.

Martorul povestește că șoferul vinovat a circulat haotic, făcând manevre de tip „S” pentru a vedea dacă poate depăși coloana din fața sa. În momentul în care s-a angajat în depășirea unei cisterne, din sens opus venea un TIR roșu. Realizând că nu mai are timp să finalizeze manevra, șoferul a încercat să revină pe banda sa, izbindu-se de vehiculul pe care încercat să-l depășească, fiind apoi proiectat direct în mastodontul care venea din față.

„Se vedea clar că n-avea nicio șansă, era extrem de periculos. A intrat în depășire, a realizat că vine TIR-ul din față și a încercat să se redreseze, dar a ricoșat direct în el. Am văzut un singur om care a ieșit pe picioarele lui din mașină. Restul victimelor erau pe drum și pe câmp… erau într-o stare foarte rea.”,a declarat martorul reporterului Libertatea de la fața locului.

Impactul a fost atât de violent încât mai mulți pasageri au fost aruncați din mașină pe câmpul de la marginea drumului.

