Moneda lui Eduard al VIII-lea: un simbol al rarității

Moneda în cauză poartă imaginea regelui Edward al VIII-lea, care a domnit doar 326 de zile în anul 1936, înainte de a abdica pentru a se căsători cu Wallis Simpson. Din cauza acestei domnii scurte, monedele cu chipul său nu au fost niciodată emise oficial în circulație, ceea ce le conferă un statut unic și extrem de dorit de colecționari.

Într-un videoclip postat pe TikTok, un expert cunoscut drept „Vrăjitorul colecționarilor de monede» a explicat fascinația din jurul acestor monede rare: „Imaginați-vă o monedă atât de rară încât valorează mai mult de un milion de lire sterline. Eduard al VIII-lea a fost rege doar 326 de zile în 1936, înainte de a abdica. În acea perioadă nu a fost emisă oficial nicio monedă”.

Vânzări care scriu istorie

Un exemplu concret de valoare asociată acestei monede este suveranul de aur realizat ca probă în 1936. Această monedă a fost vândută în 2020 pentru suma record de 1 milion de lire sterline (aproximativ 1.170.000 euro), devenind cea mai scumpă monedă britanică vândută vreodată. Povestea ei este fascinantă: cumpărată inițial de un colecționar american în 2014 pentru 516.000 de lire sterline (aproximativ 603.700 euro), a fost revândută șase ani mai târziu unui colecționar anonim din Marea Britanie pentru aproape dublul acestei sume.

Moneda face parte dintr-un set limitat de doar șase suverane din aur de 22 de carate, realizate ca probe în timpul domniei lui Eduard al VIII-lea. Dintre acestea, patru sunt expuse în muzee, iar celelalte două se află în colecții private.

Avertisment pentru colecționari: riscul replicilor pe piața monedelor rare

Experții avertizează colecționarii să fie extrem de precauți dacă întâlnesc astfel de monede pe piață, deoarece șansele ca acestea să fie replici sunt foarte mari. „Aveți grijă dacă o vedeți la vânzare – este aproape sigur o copie. Originalele se află în muzee sau colecții private. Acordați atenție detaliilor, în special imaginii regelui Edward al VIII-lea de pe avers (fața) monedei”, a declarat expertul.

Monedele rare rămân un subiect fascinant pentru pasionați, iar exemplarele precum cele ale lui Eduard al VIII-lea demonstrează că istoria, raritatea și valoarea pot merge mână în mână, creând obiecte cu adevărat unice și extrem de căutate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE