Moneda lui Eduard al VIII-lea: un simbol al rarității

Moneda în cauză poartă imaginea regelui Edward al VIII-lea, care a domnit doar 326 de zile în anul 1936, înainte de a abdica pentru a se căsători cu Wallis Simpson. Din cauza acestei domnii scurte, monedele cu chipul său nu au fost niciodată emise oficial în circulație, ceea ce le conferă un statut unic și extrem de dorit de colecționari.

Într-un videoclip postat pe TikTok, un expert cunoscut drept „Vrăjitorul colecționarilor de monede» a explicat fascinația din jurul acestor monede rare: „Imaginați-vă o monedă atât de rară încât valorează mai mult de un milion de lire sterline. Eduard al VIII-lea a fost rege doar 326 de zile în 1936, înainte de a abdica. În acea perioadă nu a fost emisă oficial nicio monedă”.

Vânzări care scriu istorie

Un exemplu concret de valoare asociată acestei monede este suveranul de aur realizat ca probă în 1936. Această monedă a fost vândută în 2020 pentru suma record de 1 milion de lire sterline (aproximativ 1.170.000 euro), devenind cea mai scumpă monedă britanică vândută vreodată. Povestea ei este fascinantă: cumpărată inițial de un colecționar american în 2014 pentru 516.000 de lire sterline (aproximativ 603.700 euro), a fost revândută șase ani mai târziu unui colecționar anonim din Marea Britanie pentru aproape dublul acestei sume.

Moneda face parte dintr-un set limitat de doar șase suverane din aur de 22 de carate, realizate ca probe în timpul domniei lui Eduard al VIII-lea. Dintre acestea, patru sunt expuse în muzee, iar celelalte două se află în colecții private.

 
 @coincollectingwizard A million pound coin? 🤑 #rarecoin #millionaire #coincollecting #rich #numismatics ♬ original sound - CoinCollectingWizard

Avertisment pentru colecționari: riscul replicilor pe piața monedelor rare

Experții avertizează colecționarii să fie extrem de precauți dacă întâlnesc astfel de monede pe piață, deoarece șansele ca acestea să fie replici sunt foarte mari. „Aveți grijă dacă o vedeți la vânzare – este aproape sigur o copie. Originalele se află în muzee sau colecții private. Acordați atenție detaliilor, în special imaginii regelui Edward al VIII-lea de pe avers (fața) monedei”, a declarat expertul.

Monedele rare rămân un subiect fascinant pentru pasionați, iar exemplarele precum cele ale lui Eduard al VIII-lea demonstrează că istoria, raritatea și valoarea pot merge mână în mână, creând obiecte cu adevărat unice și extrem de căutate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să-și închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
Știri România 15:34
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să-și închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
Ana-Maria, o elevă din Deva, a câștigat medalia de aur la Salonul de Inventică din Taiwan cu un proiect care poate ajuta 2,2 miliarde de oameni
Știri România 15:33
Ana-Maria, o elevă din Deva, a câștigat medalia de aur la Salonul de Inventică din Taiwan cu un proiect care poate ajuta 2,2 miliarde de oameni
Parteneri
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Adevarul.ro
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Stiri Mondene 15:33
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Survivor România, 21 februarie 2026. Faimoșii și Războinicii se luptă pentru imunitate
Stiri Mondene 14:15
Survivor România, 21 februarie 2026. Faimoșii și Războinicii se luptă pentru imunitate
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
ObservatorNews.ro
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Mediafax.ro
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a stins din viață Ancuța, fetița de șase ani ajunsă în comă după o operație de apendicită. Părinții sunt devastați
KanalD.ro
S-a stins din viață Ancuța, fetița de șase ani ajunsă în comă după o operație de apendicită. Părinții sunt devastați

Politic

PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Politică 13:55
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”
Politică 20 feb.
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff. Gestul făcut de acesta în urma căruia a fost îmbrățișat de olandez
Fanatik.ro
Românul care s-a întâlnit într-un magazin cu marele Johan Cruyff. Gestul făcut de acesta în urma căruia a fost îmbrățișat de olandez
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat