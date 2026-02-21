Tânăra a dezvoltat o metodă de biofortificare a ardeiului iute cu iod, oferind o soluție accesibilă pentru combaterea acestui deficit.

„La nivel mondial avem o deficiență foarte mare de iod, peste 2,2 miliarde de oameni fiind afectați de acest aspect. Pentru acest salon internațional am realizat un proiect legat de o abordare profilactică a deficienței de iod, în care am studiat cum biofortificarea cu iod pe ardei iuți poate fi folosită în combaterea acestei probleme globale”, a explicat Ana-Maria Iordache.

Ana-Maria, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Decebal din Deva, a explicat că ideea după ce a citit mai multe articole științifice despre deficitul de iod, un fenomen care afectează o treime din populația globală.

Observând că sarea iodată, deși prezentă în 85% dintre gospodării, nu reușește să rezolve complet problema, tânăra a decis să investigheze o alternativă: utilizarea ardeiului iute biofortificat cu iod.

„Am observat că sarea iodată nu și-a îndeplinit scopul. Chiar dacă aceasta este prezentă în 85% din gospodării, totuși nu a rezolvat problema. Și atunci mi-am gândit că putem folosi o metodă care să nu înlocuiască, neapărat, sarea, ci să vină în ajutorul ei, ca o metodă în completarea acestei substanțe”, a explicat ea.

Pentru experiment, Ana-Maria a ales cinci soiuri de ardei iute, considerând că sunt foarte utilizate în alimentație, și a introdus iodul direct în plante pe parcursul creșterii lor.

Rezultatele au fost remarcabile, concentrația de iod crescând cu până la 850% față de plantele nefortificate. În plus, cercetările au arătat că biofortificarea cu iod stimulează fotosinteza, crescând nivelul de clorofilă.

„În acest proiect am luat cinci soiuri de ardei iute și am introdus direct iodul în plantă în timp ce aceasta creștea. Ardeiul iute a fost folosit doar din punct de vedere științific pentru a putea măsura și nivelul de capsaicinoide, care sunt moleculele care îi dau iuțeala (…). Rezultatele sunt că această biofortificare a avut loc, iodul a crescut în plantă, la unii ardei chiar cu 850% față de control, ceea ce este foarte mult. De asemenea, la partea de clorofilă, am măsurat și acest pigment fotosintetic. Am observat că biofortificarea chiar induce o creștere, ceea ce înseamnă că fotosinteza are loc mult mai bine și este un beneficiu pentru plantă la dozele mici și medii. Iar la partea de capsaicinoide, aici observăm o alternanță între doze și diferă de la soi la soi, ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenți și să facem studii focusate pe diferite specii de ardei pentru a le implica în agricultură”, a detaliat Ana-Maria Iordache.

Planurile tinerei includ extinderea cercetărilor asupra culturilor de roșii, utilizarea iodului organic și aplicarea acestuia pe frunze, nu doar în sol, pentru a maximiza beneficiile. Ana-Maria speră să finalizeze studiul până în vara acestui an.

„Sper că acest studiu să fie finalizat în vară. Poate acesta va deschide calea unor noi studii, prin care să aducem această metodă în practică, pentru că ar putea schimba viețile multor oameni și ar putea aduce deficiența de iod la un nivel foarte jos, la nivel mondial”, a adăugat cercetătoarea.

Cunoscutul inventator devean Corneliu Birtok Băneasă și Asociația de Cercetare-Inovare CorneliuGroup sprijină proiectul Anei-Maria, apreciind atât talentul, cât și munca depusă de aceasta. Proiectul tinerei ar putea reprezenta un pas important în combaterea deficienței de iod la nivel global.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE