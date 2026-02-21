Imaginile au fost publicate pe un grup de Facebook și au generat rapid un val de reacții și comentarii ironice. „O încarcă cu aer rece pentru la vară”, a scris un internaut, comentariu care a strâns zeci de aprecieri. „A activat funcția Winter Edition”, a glumit altul. „Climatizare naturală, fără freon”, „Detox pentru interior” sau „Își face provizii de zăpadă pentru cocktailuri” sunt doar câteva dintre replicile care au animat secțiunea de comentarii.

Alții au ironizat situația spunând: „Important e că e BMW, restul sunt detalii”, „Probabil a vrut să aerisească bine interiorul” sau „Așa se face detailing de iarnă”. Un utilizator a remarcat sarcastic: „Test de rezistență pentru tapițerie, varianta extremă”.

Pe lângă glume, au existat și comentarii mai serioase. Unii au atras atenția că astfel de neatenții pot provoca daune costisitoare, de la infiltrații și probleme electrice până la deteriorarea sistemelor electronice. „Dacă intră apă în modulele electrice, distracția nu mai e amuzantă”, a scris un alt utilizator.

Postarea a adunat rapid sute de reacții și distribuiri, transformând episodul într-un nou moment viral din seria întâmplărilor surprinse în parcările din București în timpul ninsorilor abundente.

unom1 21.02.2026, 15:44

Ma gandesc eu ca mi-as dori ca cineva sa lipeasca un sac de gunoi pe geam sau sa incerce sa ma gaseasca...dar ce stiu eu

