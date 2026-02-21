Vremea de mâine, 22 februarie 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada duminică, 22 februarie 2026, ora 09:00 – luni, 23 februarie 2026, ora 09:00, valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice.

Ziua, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ninsori slabe la începutul zilei în sud-est și la munte.

Pe parcursul nopții va ploua în vestul țării, iar în centru și nord-est vor fi ploi, lapoviță și izolat condiții de polei, în timp ce la munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi cantități de apă de 15-20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde vor fi rafale de 55-70 km/h în a doua parte a intervalului și trecător în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade. Noaptea, izolat în sud și sud-est se va forma ceață.

Cum va fi vremea mâine, 22 februarie 2026, în București

În București, în intervalul duminică, 22 februarie 2026, ora 09:00 – luni, 23 februarie 2026, ora 09:00, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 1-3 grade, iar cea minimă de -6 spre -4 grade. Pe parcursul nopții se va forma nebulozitate stratiformă și vor fi condiții de ceață.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 23 februarie – 22 martie 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 martie 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 martie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

