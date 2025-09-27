Unde a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc în satul Shandryholove din regiunea Donețk, estul Ucrainei. Videoclipul, difuzat de Corpul 3, prezintă soldați înarmați intrând într-o casă și ucigând o familie întreagă, cu excepția unei fete tinere care este apoi răpită.

Înregistrările audio interceptate confirmă că acțiunile ruse au fost premeditate. Comandantul, cu indicativul „Bali”, le-a ordonat soldaților să cruțe doar copiii în timpul asaltului.

Videoclipul arată soldați înarmați mergând prin sat și câmpuri, o clădire fiind în flăcări. Conform ordinelor primite, militarii au răpit fata pentru a o folosi drept scut uman.

„Rusia o folosește pe fata capturată ca scut uman pentru unitatea sa care avansează în sectorul Lyman”, a declarat unitatea militară ucraineană.

"You will have to kill people, kill everyone indiscriminately. Except children," the Russian commander with call sign "Bali" yells to his subordinates, as the intercepted radio communication reveals — Ukraine's Third Army Corps.



Russian troops in Donetsk Oblast followed his… pic.twitter.com/H7Eb9Aubgv — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 24, 2025

Crime de război și abuzuri

Uciderea civililor și folosirea lor ca scuturi umane sunt considerate crime de război, conform Convenției de la Geneva.

Rusia a fost acuzată de tortură, abuzuri și execuții sumare ale prizonierilor de război și civililor ucraineni pe tot parcursul invaziei.

Copiii se numără adesea printre victimele agresiunii susținute a Rusiei. Conform ONU, peste 2000 de copii au fost uciși în timpul războiului ruso-ucrainean, deși cifra reală este probabil mult mai mare.

UNICEF și agenția ONU pentru drepturile copiilor au raportat că unul din cinci copii și-a pierdut o rudă sau un prieten de la începutul conflictului.

