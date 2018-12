Din cauza unor scântei, părul tinerei a luat foc în fața tuturor celor prezenți la eveniment. Speriată, Miss Congo a început să țipe, potrivit latestly.com.

Din fericire, un bărbat a sărit în ajutor și a reușit să stingă focul la timp. Dorcas Kasinde nu a suferit răni în urma incidentului și a reușit să poarte, în final, coroana mult râvnită.

Videoclipul cu momentul în care părul câștigătoarei i-a foc a fost distribuit masiv pe internet.

Africa, meet your new #MissAfrica2018Calabar queen: Dorcas Kasinde from Congo! pic.twitter.com/o3UTJfHo6M

