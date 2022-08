Biroul șerifului din comitatul Grady a răspuns la apel prin care polițiștilor li s-a cerut să verifice o casă din orășelul Blanchard, din Oklahoma, pe data de 12 august, înainte de prânz. Adjuncții șerifului au luat în custodie o femeie, i-au pus cătușele și au urcat-o în spatele unei mașini de poliție.

O înregistrare video realizată în interiorul vehiculului o arată pe aceasta contorsionându-se pe bancheta din spate, strecurându-și o mână afară din cătușe și luând pușca de asalt.

Femeia o încarcă, țintește prin parbrizul din spate al mașinii și începe să tragă.

Camerele de corp ale ofițerilor au înregistrat momentul în care civilul a fost împușcat în piept. Un adjunct al șerifului a suferit, de asemenea, o rană minoră după ce un glonț i-a atins capul, potrivit autorităților americane. Victimele s-au grăbit să se adăpostească în spatele unui alt vehicul al forțelor de ordine, în timp ce anunțau incidentul.

