Bărbatul se afla într-o barcă de pescuit care a rămas blocată, miercuri, în largul Madeira Beach, Florida, cu câteva ore înainte ca uraganul Milton să măture uscatul, a declarat ofițerul de presă al pazei de coastă Nicole Groll.

Bărbatul a putut să trimită un mesaj radio către paza de coastă, înainte de ora 18.45.

Joi, bărbatul a fost găsit la aproximativ 48 km în largul Longboat Key, Florida, agățat de o ladă frigorifică deschisă, arată un videoclip făcut public de Paza de Coastă.

În imagini se vede cum un scafandru este coborât din elicopter și înoată spre bărbat ca să îl recupereze din apă.

„Acest om a supraviețuit într-un scenariu de coșmar chiar și pentru cel mai experimentat marinar”, a spus Dana Grady.

Bărbatul salvat în largul coastei Floridei a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, a transmis Paza de Coastă.

Agenția a estimat că acesta a supraviețuit vânturilor de 121-145 km/h și valurilor de 7,6 metri înălțime în timpul nopții petrecute pe apă, agățat de o ladă frigorifică transformată în plută. Nu se știe ce s-a întâmplat cu barca lui.

The US Coast Guard rescued a man clinging to a refrigerator in the Gulf of Mexico off the coast of Florida after Hurricane Milton.



The man was at sea on a fishing boat. A few hours before the hurricane made landfall, his boat broke down. He asked for help by radio, but the…