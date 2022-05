„Aceasta este o înregistrare în timp real după ce ne-a fost refuzată intrarea în transmisiunea principală Eurovision pe motive tehnice. Înregistrarea aceasta este de fapt dovada că acele motive tehnice nu au existat, au fost doar un pretext. Au sărit pur şi simplu peste noi ca şi cand nu am fi existat”, a scris Eda Marcus.

„Nu cred”, a spus Eda Marcus atunci când prezentatorul Mika a anunţat că televiziune din România are probleme tehnice.

Prezentatoarei Eda Marcus nu i s-a permis intrarea în transmisiunea oficială pentru a comunica rezultatele, aşa cum TVR agrease în prealabil cu organizatorii, conform procedurilor.

Duminică, TVR a acuzat EBU, organizatorul Eurovision, că a modificat rezultatul votului dat de juriul românesc fără să explice motivele, după ce EBU a anunţat că votul din România și alte cinci țări nu a fost luat în calcul pentru notele finale.

„Am fost surprinși să constatăm că rezultatul votului juriului României nu a fost preluat în calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurenților din finală, în numele juriului țării noastre. Precizăm că juriul din România a decis să acorde punctaj maxim reprezentanților Moldovei”, a transmis TVR.

De asemenea, Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Eurovision, a declarat duminică seara, la TVR, că jurizarea la București s-a făcut respectând regulamentul EBU. „Am sunat la București, am cerut să mi se dea și mie punctajul, pentru că până în acel moment nu îl știam și am cerut amănunte cu privire la felul în care a fost organizat juriul în studio. Am aflat că a fost organizat cu toate regulile impuse de EBU, cu prezența unui notar obligatoriu, un notar care să sosească în studio înaintea membrilor juriului.

EBU, organizatorul Eurovision, a transmis într-un comunicat de presă că a decis să elimine notele oferite de juriile din șase țări din cauza unor nereguli depistate în procesul de vot. Punctajele juriilor naţionale din Azerbaijan, Georgia, Muntenegru, Polonia, România, San Marino au fost anulate la Eurovision 2022. Juriul naţional al României acordase punctajul maxim, 12, Republicii Moldova, însă EBU a anulat voturile şi astfel cele 12 puncte ale României au fost acordate Ucrainei.

