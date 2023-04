Accidentul s-a petrecut pe 31 martie. Șoferul camionului a leșinat la volan, din motive necunoscute, înainte să furnizeze hrana pentru zbor.

El a intrat în fuzelaj, provocând daune serioase.

7 years old VivaAerobus Airbus A320-232 aircraft (XA-VAP) has been hit by a catering truck and suffered structural damages to the empennage area at the Guadalajara International Airport (MMGL), Mexico on 31 March.



