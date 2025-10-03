Cele mai multe intervenţii au fost pentru îndepărtarea copacilor căzuţi. În total, 27 de copaci au fost doborâţi de vânt, avariind 23 de autoturisme. Pompierii au mai intervenit pentru elemente de construcţie desprinse şi cabluri electrice afectate.

În Capitală, ISU a gestionat 28 de intervenţii. Dintre acestea, 20 au fost pentru copaci căzuţi, 3 pentru elemente de construcţie desprinse şi 5 pentru cabluri electrice afectate. 23 de autoturisme au fost avariate în urma căderii copacilor.

În judeţul Ilfov, pompierii au intervenit de 8 ori: 7 pentru copaci căzuţi şi o dată pentru un element de construcţie desprins.

Vineri dimineaţă, echipajele ISU continuau să intervină în mai multe locaţii:

Măgurele: elemente de construcţie desprinse pe strada Atomiştilor

Strada Novaci: copac în pericol de prăbuşire

Aleea Călineşti: copac căzut pe carosabil

Strada Resiţa: copac căzut pe autoturism

Corbeanca: copac căzut pe carosabil pe strada Primăverii

Amintim că pe 1 octombrie, Primăria Capitalei a anunțat măsuri de siguranță în urma avertizării de cod portocaliu pentru vijelii și rafale puternice de vânt, menite să protejeze cetățenii și infrastructura orașului.

