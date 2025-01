Conform grupului de monitorizare a luptelor OSINTtechnical, videoclipul prezintă momentul unui atac cu bombe glisante americane de tip GBU-39 SDB lansate dintr-un avion de luptă Su-27.

Pilotul, care face parte din Brigada 39 Aviație Tactică, arată atât momentul desprinderii bombelor, cât și lovirea țintelor inamice.

Footage of Ukrainian Air Force Su-27 Flankers conducting standoff airstrikes on Russian targets with US-supplied GBU-39 SDB glide bombs.



Ukraine has slowly modernized its fleet of Flankers into a collection of capable multirole fighters. pic.twitter.com/i5jO7DPwI5