Monica Anghel cântă pentru Papa Francisc în fața Ateneului: „Am ales piesa «The Prayer», se potrivește cu acest eveniment”

Monica Anghel are o voce extraordinară și nu e de mirare de ce organizatorii și-au dorit-o în cadrul programului artistic stabilit a avea loc vineri, pe o scenă amplasată în fața Ateneului, alături de Corul Madrigal, Corul de copii Cantus Mundi și Orchestra Simfonică București.

Fire modestă, artista nu s-a lăudat cu acest lucru nici măcar apropiaților, care au aflat surpriza din media și au felicitat-o ulterior.

Contactată de Libertatea, Monica Anghel ne-a dat detalii despre oferta primită și despre melodia pe care o va interpreta special pentru Papa Francisc.

„Invitația am primit-o din partea Bisericii Catolice, din partea părintelui Francisc Doboș și din partea organizatorilor acestui eveniment, prin Andrei Tudor am vorbit. O să cânt o piesă alături de tenorul Andrei Lazăr. Am ales eu ce piesă să cântăm, va fi «The Prayer», o piesă foarte frumoasă, specială și care se potrivește cu acest eveniment. Sunt onorată de această invitație și mă bucur din tot sufletul că voi fi prezentă la acest eveniment unic”, ne-a mărturisit Monica Anghel.

Vedeta este creștin ortodoxă, iar întâlnirea de vineri cu Suveranul Pontif va fi prima pentru ea.

Se consideră binecuvântată pentru acest lucru, mai ales că momentul artistic pe care îl va susține alături de tenor va avea loc în ajunul zilei sale de naștere.

Foto: Viva!

Citește și:

Recomandările culturale ale săptămânii. Intrăm în ”Camera lui Giovanni”, apoi îl vedem pe Elvis Presley cu alți ochi

Citește mai multe despre Monica Anghel pe Libertatea.