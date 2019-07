Într-o intervenţie la Antena 3, Monica Pop a declarat că a vizitat-o pe Florina Cercel în urmă cu o săptămână.

„Colegii Florinei sunt consternaţi. Nu ştiu câţi ştiau că este bolnavă…A fost un om deosebit, este o pierdere absolut imensă pentru toată ţara asta, pentru lumea artistică şi pentru toţi cei care au iubit-o şi respectat-o. Îmi pare rău, nu am cuvinte. Am sperat că o să mai dureze, dar, din păcate, s-a stins azi dimineaţă. Mie, personal, nici nu îmi vine să cred. Am vorbit săptămâna trecută, am fost să o văd… Era într-o stare ca orice bolnav. Dar era într-o stare bună, cel puţin psihică. Ea nu a vrut să se ştie că e suferindă”, a declarat Monica Pop la Antena3, potrivit Observator.tv.

Florina Cercel, actriță a Teatrului Național din București a încetat din viață în această dimineață, la vârsta de 76 de ani, după o suferință provocată de o boală care s-a dovedit necruțătoare.

