Până la sfârșitul anului 2023, au existat șase luni în care rata de deces a bebelușilor cu probleme grave a fost semnificativ mai mare decât în anii premergători deciziei Înaltei Curți. Cercetătorii au identificat, de asemenea, trei luni în care rata generală a mortalității infantile din țară a crescut.

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste rate nu a scăzut sub nivelul lor istoric într-un an și jumătate de la pronunțarea hotărârii în cauza Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization.

Constatările, raportate luni în revista JAMA Pediatrics, au fost văzute ca un semn clar că decizia Dobbs a împiedicat unele femei să întrerupă sarcini care, altfel, s-ar fi încheiat prin avort.

„Există un mecanism foarte simplu aici”, a declarat Alison Gemmill, demograf și epidemiolog perinatal la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

„Înainte de aceste interdicții de avort, femeile aveau opțiunea de a întrerupe sarcina, dacă fătul avea o anomalie congenitală severă”, a spus Gemmill.

Cu toate acestea, dacă femeile aflate în aceste situații nu ar avea de ales decât să își continue sarcina, „acești copii ar muri la scurt timp după naștere”, a spus ea.

Gemmill a declarat că noile constatări sunt în concordanță cu propriile sale cercetări, inclusiv cu un studiu publicat în iunie care a documentat o creștere de aproape 13% a mortalității infantile în Texas în urma unei legi de stat din 2021 care interzicea avorturile după aproximativ a șasea săptămână de sarcină.

Recomandări Cine este Alexandr Stoianoglo, rivalul Maiei Sandu. Soția lui a primit cadou un sfert dintr-o companie a fugarului pro-rus Veaceslav Platon, care face afaceri și în România

Decesele datorate anomaliilor congenitale, în special, au crescut cu 23%, în timp ce în restul țării au scăzut, a constatat studiul respectiv.

Rata lunară, de nouă ori mai mare

Parvati Singh, un epidemiolog de la Universitatea de Stat din Ohio care studiază efectele schimbărilor bruște în politica de sănătate, s-a întrebat dacă decizia Dobbs va avea consecințe similare pentru întreaga națiune.

Pentru a afla, ea și colega sa Maria Gallo, epidemiolog în domeniul sănătății sexuale și reproductive la Ohio State, au cercetat datele privind nașterile vii și decesele infantile colectate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Aceste cifre le-au permis să calculeze ratele lunare ale mortalității infantile.

Într-o populație mare precum Statele Unite, numărul de copii care se nasc și mor în fiecare lună tinde să fie stabil, a spus Singh. Ceea ce au căutat ea și Gallo au fost abaterile semnificative de la această medie.

Cele două au început cu datele din ianuarie 2018 până în mai 2022 – luna anterioară hotărârii Dobbs – pentru a identifica „semnalul central” și „creșterile și descreșterile naturale din jurul acestui semnal central”, a spus Singh.

Apoi au folosit aceste informații pentru a estima care ar fi fost ratele lunare ale mortalității infantile din țară până în decembrie 2023, dacă Curtea Supremă nu ar fi permis statelor să limiteze sau să interzică avortul. (Potrivit Institutului Guttmacher, 13 state au interzis complet avortul, iar alte opt îl interzic la un moment dat în primele 18 săptămâni de sarcină).

Recomandări Gafa grupării pro-ruse care a salvat referendumul din Republica Moldova

Următorul pas a fost de a compara estimările lunare ale mortalității infantile cu cifrele reale bazate pe datele CDC.

De nouă ori, rata observată a mortalității infantile a fost mai mare decât rata preconizată, iar diferența a fost prea mare pentru a putea fi explicată prin variabilitatea naturală sau întâmplare.

Deoarece cercetătorii nu cunosc detalii despre fiecare deces, nu pot spune cu certitudine dacă un anumit caz a implicat o persoană însărcinată căreia i s-a refuzat un avort, a spus Singh. Dar modelele sugerează că multe dintre ele au fost.

De exemplu, creșterea numărului de decese care implică copii cu anomalii congenitale a fost observată pentru prima dată în septembrie și octombrie 2022. Această sincronizare are sens, a spus Singh.

Risc de naștere prematură

Examinarea cu ultrasunete pe care medicii o folosesc pentru a se asigura că organele fetale se dezvoltă corespunzător are loc între 18 și 22 de săptămâni de sarcină.

În cazul în care, imediat după decizia Dobbs, un examen ar aduce vești devastatoare, dar pacienta nu ar putea avorta, aceasta ar fi expusă riscului de naștere prematură trei-patru luni mai târziu.

Ratele au devenit din nou ridicate la opt luni după decizia Dobbs. Acest lucru ar putea reflecta cazurile femeilor care au conceput chiar în momentul hotărârii Dobbs – înainte de a avea șansa de a reconsidera dacă să rămână însărcinate și înainte de a putea găsi modalități de a ocoli hotărârea, a declarat Singh.

Recomandări Moștenirea lui Iohannis. Extinderea la infinit a conceptului de securitate națională

Ratele mortalității infantile au revenit în intervalul normal la un an după hotărâre, ceea ce poate indica faptul că grupul de persoane dispuse să rămână însărcinate s-a schimbat ca răspuns la noul peisaj restrictiv.

Ceva similar s-a întâmplat la începutul pandemiei COVID-19, a spus Singh.

„Fertilitatea a scăzut foarte rapid”, a spus ea. Persoanele care au ales să rămână însărcinate în ciuda amenințării reprezentate de noua boală erau mai puțin predispuse să nască prematur, iar nou-născuții lor erau mai puțin predispuși să aibă o greutate mică la naștere.

„Cu alte cuvinte, au fost sarcini mai potrivite”, a spus Singh. „Poate că asta este ceea ce se întâmplă aici”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News