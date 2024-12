Acesta a fost cel mai grav accident rutier din ţară din 2007, potrivit cifrelor poliţiei citate de presa braziliană.



În ultimul bilanţ oficial, poliţia a confirmat „38 de decese”. Nouă persoane sunt spitalizate în stare gravă, potrivit News.ro.



Printre cei ucişi se numără şoferul autobuzului şi cel puţin un copil, potrivit pompierilor, care au avut nevoie de o macara pentru a îndepărta corpurile carbonizate.



Ei declaraseră anterior că au existat treisprezece supravieţuitori, care au fost preluaţi de serviciile de urgenţă.

Autocarul se deplasa pe autostrada care leagă Sao Paulo (sud-est) de Vitória da Conquista, în statul Bahia (nord-est).



Într-un comunicat, poliţia federală a precizat că, potrivit „informaţiilor preliminare şi urmelor găsite la faţa locului”, un bloc mare de granit a căzut „probabil” din basculanta unui camion care circula în sens opus şi a lovit autobuzul, care a luat imediat foc.

O altă maşină a lovit apoi partea din spate a camionului, iar cei trei ocupanţi ai acestuia au fost evacuaţi cu „răni grave”.

„Transmit rugăciunile mele familiilor celor peste treizeci de victime ale accidentului din Teófilo Otoni, Minas Gerais”, a postat preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva pe reţelele sale de socializare.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se…