Locuitoarea orașului Ulft a observat că aceeași cățelușă fusese văzută de mai multe ori în 2025, de fiecare dată gestantă. În plus, proprietarul animalului ar fi postat în mod repetat anunțuri de vânzare a puilor pe internet, relatează Focus Online.

Potrivit legii olandeze privind protecția animalelor, nu au voie să aibă mai mult de un rând de pui pe an, fie că sunt deținute de crescători autorizați sau de persoane fizice.

Animalul în cauză ar fi avut trei rânduri de pui în aproximativ paisprezece luni, ceea ce constituie o încălcare a reglementărilor. Întrebat de poliție, proprietarul animalului a declarat că nu știa despre restricțiile legale privind reproducerea câinilor.

Tribunalul din Zutphen a decis aplicarea unei amenzi duble împotriva proprietarului: 200 de euro pentru numărul excesiv de pui și alți 200 de euro pentru nerespectarea cerințelor privind înregistrarea animalelor.

În Olanda, legislația specifică faptul că o cățelușă poate avea maximum un rând de pui pe an, conform regulamentelor naționale privind creșterea și îngrijirea animalelor de companie. Scopul acestor măsuri este prevenirea riscurilor pentru sănătatea animalelor și evitarea suprapopulării cu pui, scrie Focus Online.

Și în Germania există reglementări similare. Potrivit articolului 11 din Legea germană pentru protecția animalelor, persoanele care doresc să crească în mod comercial câini trebuie să obțină o autorizație de la autoritățile veterinare. Această cerință este valabilă în special pentru cei care au mai mult de trei rânduri de pui pe an.