Iranul este o putere militară importantă în regiune, dar relațiile cu vecinii săi sunt tensionate

Ținte din Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudită, Oman, Bahrain, Kuweit și Qatar au fost vizate de atacuri iraniene, provocând suspendarea zborurilor în regiune. Aceste atacuri au avut loc chiar dacă aceste state nu au colaborat oficial cu SUA și Israel în operațiunile lor inițiale. Conform The Conversation, această strategie a fost gândită de guvernul iranian pentru a impune costuri majore vecinilor săi și pentru a destabiliza regiunea.

Deși Iranul este o putere militară importantă în regiune, relațiile cu vecinii săi sunt tensionate. Arabia Saudită și Iranul sunt în conflict de peste un deceniu în Yemen, iar Iranul a revendicat drepturi istorice asupra Bahrainului chiar în decembrie 2025. Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar au încercat să mențină relații mai pragmatice, dar confruntarea militară directă cu aceste state nu a avut loc până acum.

Majoritatea statelor din Golf au garanții de securitate din partea SUA

Majoritatea statelor din Golf au garanții de securitate din partea SUA și găzduiesc baze militare americane, ceea ce le face ținte strategice pentru Iran. De exemplu, baza din Bahrain, atacată în weekend, este sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA. De asemenea, baza aeriană Al Udeid din apropierea orașului Doha, Qatar, care găzduiește 10.000 de soldați americani și Comandamentul Central al SUA (US-CENTCOM), a fost vizată de rachetele iraniene.

În ciuda atacurilor, Iranul este conștient de eficiența sistemelor de avertizare timpurie ale SUA și nu se așteaptă să provoace daune majore infrastructurii americane.

Iranul folosește acest tip de acțiuni ca parte a strategiei sale de apărare avansată, demonstrând cât de departe pot ajunge pentru a-și apăra interesele, conform The Conversation.

Scopul acestor atacuri pare a fi destabilizarea regiunii și transmiterea unui mesaj clar vecinilor: dacă operațiunile SUA și Israel continuă, pacea relativă din Golf ar putea lua sfârșit. Iranul vizează statele din Golf pentru a crea presiuni asupra acestora să ia o poziție – fie să sprijine de-escaladarea conflictului, fie să își intensifice alianța cu SUA.

Cum ar putea crește presiunea militară asupra Iranului

Totuși, această strategie ar putea avea efect de bumerang. Dacă statele din Golf decid să răspundă mai agresiv, presiunea militară asupra Iranului ar putea crește. De asemenea, tensiunile recente dintre statele din Golf și Israel ar putea face ca multe dintre ele să evite implicarea directă în conflict.

În paralel, Iranul ar putea apela la rețeaua sa de grupări proxy din regiune, inclusiv din Yemen, Irak și Liban. Grupul Hezbollah din Liban a lansat deja proiectile asupra Israelului, deschizând un nou front de conflict la granița libaneză.

Pe de altă parte, Iranul poate folosi și Strâmtoarea Hormuz, prin care trece 20% din petrolul mondial, ca armă economică. Două petroliere au fost deja atacate în strâmtoare, iar prețul petrolului Brent a crescut cu 13%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE