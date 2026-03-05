Live text
Acum 20 minute
Ucraina va trimite experți în drone în Orientul Mijlociu
Acum 46 minute
Kremlinul vrea să joace un rol de mediator între Teheran și Washington
Acum 51 minute
Noi bombardamente israeliene asupra Beirutului
Acum 56 minute
A șasea zi de declanșarea operațiunii „Epic Fury”
Acum 2 ore
Cel puţin 80 de marinari iranieni au fost ucişi după ce SUA au lovit o navă de război
Acum o ora
Ambasadorul Ucrainei refuză să semneze cartea de condoleanțele pentru Ali Khamenei și acuză Iranul de moartea civililor ucraineni
Acum o ora
Senatul SUA îi permite lui Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului
Acum o ora
Mark Carney nu exclude participarea militară a Canadei în războiul din Iran
Acum 2 ore
China trimite un emisar în Orientul Mijlociu
Acum 2 ore
Arabia Saudită a interceptat trei rachete de croazieră
Acum 2 ore
Alertă în Israel din cauza unor rachete iraniene
Acum 2 ore
Explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit
Acum 2 ore
Qatarul evacuează locuitorii „din vecinătatea” Ambasadei SUA la Doha
Acum 2 ore
Iranul atacă grupările kurde din Irak
09:17 - Acum 20 minute
05-03-2026

Ucraina va trimite experți în drone în Orientul Mijlociu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și partenerii săi din Orientul Mijlociu cooperează pentru a se asigura că personalul militar ucrainean va fi pe teren, relatează Ukrainska Pravda.

„Iranul a folosit deja peste 800 de rachete de diferite tipuri și peste 1.400 de drone de atac în ultimele zile”, a precizat șeful statului ucrainean.

În acest context, Zelenski a reiterat că Ucraina poate ajuta la doborârea dronelor iraniene. „Ucraina poate ajuta la protejarea vieților și la stabilizarea situației. Partenerii noștri ne contactează în acest sens. Am dat instrucțiuni să prezentăm opțiuni de sprijin țărilor relevante și să oferim asistență într-un mod care să nu slăbească propria noastră apărare aici, în Ucraina”, a subliniat președintele ucrainean.

08:51 - Acum 46 minute
05-03-2026

Kremlinul vrea să joace un rol de mediator între Teheran și Washington

Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-și ofere serviciile de mediere între Iran și Statele Unite, a declarat joi reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, citat de agenția chineză de stat Xinhua, preluată de Agerpres.

„Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-și ofere serviciile de mediere”, a declarat diplomatul rus.

Iranul, potrivit lui Ulianov, ar saluta o mediere din partea Rusiei. În schimb, SUA au dat clar de înțeles că nu au nevoie de intermediari, întrucât sunt convinse că se pot descurca și singure, a spus diplomatul rus.

„Americanii gestionează foarte prost situația”, a susținut Mihail Ulianov.

08:46 - Acum 51 minute
05-03-2026

Noi bombardamente israeliene asupra Beirutului

Forțele Aeriene Israeliene eu efectuat joi dimineață noi bombardamente asupra cartierelor din sudul Beirutului, un fief al mișcării șiite libaneze Hezbollah. Un atac separat, care a atins clădiri rezidențiale din nordul Libanului, s-a soldat cu cel puțin doi morți și un rănit, potrivit agenției de stat și autorităților sanitare libaneze, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Conform agenției libaneze de știri NNA, avioane de vânătoare israeliene au efectuat mai multe incursiuni asupra periferiei sudice a capitalei Libanului. Bombardamentele au avut loc la răsăritul soarelui și se adaugă la intensificarea atacurilor israeliene în diferite puncte ale țării din ultimele zile.

În paralel, Centrul de operațiuni de urgență pentru sănătate publică din cadrul Ministerului libanez al Sănătății a informat că un bombardament israelian asupra unei clădiri din tabăra de refugiați palestinieni Beddawi din orașul Tripoli (nordul Libanului) a cauzat moartea a două persoane și un rănit.

Cu câteva ore înainte, armata israeliană anunțase că a început să bombardeze infrastructura Hezbollah din Beirut, indicând că va face publice ulterior detalii despre această operațiune.

08:41 - Acum 56 minute
05-03-2026

A șasea zi de declanșarea operațiunii „Epic Fury”

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu, a difuzat un videoclip intitulat „100 de ore” de „Epic Fury”.

Videoclipul prezintă lansări de rachete, decolări de avioane militare și ținte lovite în Iran.

07:38 - Acum 2 ore
05-03-2026

Cel puţin 80 de marinari iranieni au fost ucişi după ce SUA au lovit o navă de război

Cel puţin 80 de militari iranieni au fost uciși după ce nava de război IRIS Dena a fost lovită de o torpilă lansată de pe un submarin american şi s-a scufundat în Oceanul Indian, informează CNN, care citează un anunț făcut de Sri Lanka.

Directorul Spitalului Universitar Karapitiya a declarat pentru CNN că morga unității medicale a primit 87 de cadavre până miercuri seară.

Marina din Sri Lanka a anunţat că 32 de soldați iranieni au fost salvați până acum. Aproximativ 180 de soldați se aflau la bordul navei în momentul atacului.

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat miercuri că un submarin american a scufundat o navă iraniană în apele internaţionale.

08:20 - Acum o ora
05-03-2026

Ambasadorul Ucrainei refuză să semneze cartea de condoleanțele pentru Ali Khamenei și acuză Iranul de moartea civililor ucraineni

Gest diplomatic fără precedent în plin război în Orientul Mijlociu. Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, Oleksandr Șcerba, a refuzat categoric să semneze în cartea de condoleanțe deschisă pentru fostul lider suprem iranian Ali Khamenei.

Într-o scrisoare extrem de dură, diplomatul a transmis regimului de la Teheran că defunctul său lider suprem „avea pe mâini sângele a mii de ucraineni”, uciși de dronele Shahed furnizate Rusiei. „Nu pot exprima condoleanțe pentru cineva a cărui moarte nu o jelesc”, a spus Oleksandr Șcerba.

08:16 - Acum o ora
05-03-2026

Senatul SUA îi permite lui Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului

Senatul american, dominat de republicani, a respins cu 47 de voturi „pentru” și 53 „împotrivă” rezoluția privind puterile de război, care ar fi limitat capacitatea președintelui Donald Trump de a continua conflictul cu Iranul fără aprobarea Congresului, relatează AP. A fost primul vot al Congresului SUA pe tema acestui conflict.

Rezoluția privind puterile de război urmărea să impună o aprobare prealabilă a Congresului pentru orice atacuri ulterioare împotriva Iranului.

Deși dezbaterile din Senat arată o diviziune profundă, votul împotriva rezoluției a confirmat sprijinul majoritar al republicanilor pentru strategia președintelui Trump în Orientul Mijlociu, o poziție ce ar putea influența viitoarele alegeri legislative.

08:11 - Acum o ora
05-03-2026

Mark Carney nu exclude participarea militară a Canadei în războiul din Iran

Premierul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate exclude participarea militară a țării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a spus Mark Carney alături de omologul său australian, Anthony Albanese, la Canberra.

„Îi vom sprijini pe aliații noștri”, a adăugat premierul canadian.

Sâmbăta trecută, după lansarea operațiunii militare americano-israeliene în Iran, Carney a asigurat Statele Unite de sprijinul Canadei, subliniind că regimul din Iran nu a reușit să își demonteze programul nuclear și să înceteze sprijinul pentru grupări armate din Orientul MIjlociu.

Miercuri, la Lowy Institute, un centru de reflecție din Sydney, Carney a îndemnat „toate părțile” implicate în ostilitățile din Orientul Mijlociu să respecte regulile internaționale de angajament și a lansat un apel la „dezescaladare”.

Deși a declarat că statul canadian salută măsurile de schimbare a regimului din Iran, „principala sursă de instabilitate și terorism” din Orientul Mijlociu, Mark Carney și-a exprimat, totuși, „regretul” că eforturile internaționale nu au reușit să pună capăt programului nuclear militar iranian.

08:05 - Acum 2 ore
05-03-2026

China trimite un emisar în Orientul Mijlociu

China va trimite un emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere, a anunțat miercuri ministrul de externe Wang Yi, potrivit AFP.

Mesajul a fost transmis inițial în timpul unei convorbiri telefonice pe care ministrul chinez de externe a avut-o cu omologul său saudit, prințul Faisal bin Farhan.

Numele emisarului și țările pe care le va vizita nu au fost deocamdată comunicate, notează AFP.

Conducerea comunistă de la Beijing este un partener apropiat al regimului islamic de la Teheran și susține că pledează pentru suveranitatea Iranului, îndemnând totodată Israelul și Statele Unite să înceteze operațiunile militare.

„China îndeamnă insistent toate părțile (…) să revină la dialog și negocieri cât mai curând posibil și să împiedice o nouă escaladare a tensiunilor”, a declarat Wang Yi.

08:00 - Acum 2 ore
05-03-2026

Arabia Saudită a interceptat trei rachete de croazieră

Ministerul saudit al Apărării a anunţat joi că a doborât trei rachete de croazieră în apropierea oraşului Al-Kharj, din centrul ţării.

„Trei rachete de croazieră au fost interceptate şi distruse în afara oraşului al-Kharj”, a transmis Ministerul saudit al Apărării într-un mesaj publicat pe X.

07:58 - Acum 2 ore
05-03-2026

Alertă în Israel din cauza unor rachete iraniene

Centrul Israelului a fost plasat sub alertă, joi dimineață, iar apărarea aeriană a fost activată pentru a intercepta „rachete lansate din Iran”.

Televiziunea de stat din Iran a relatat despre lansarea unei „noi salve de rachete” către Israel.

Armata de Apărare a Israelului, citată de AFP, a anunțat într-un comunicat că a „identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare funcţionează pentru a intercepta ameninţarea”.

Ulteior, alerta a fost anulată. Totuși, la scurt timp, sirenele au răsunat în oraşele din nord-estul Israelului şi în nordul Cisiordaniei, după ce Armata de Apărare a Israelului a declarat că a detectat o altă lansare de rachete balistice din Iran.

07:54 - Acum 2 ore
05-03-2026

Explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit

O explozie a avut loc pe un petrolier ancorat în Kuweit. Operaţiunile comerciale maritime ale Regatului Unit au precizat că au primit un raport privind un incident la 55 de kilometri sud-est de Mubarak Al Kabeer, în Kuweit, transmite agenția de securitate navală UKMTO.

Comandantul unui petrolier ancorat a raportat o explozie puternică pe partea stângă a navei. O ambarcaţiune mică a părăsit zona imedit după producerea exploziei.

Nava se scufundă, în timp ce zona este poluată de petrol. Toţi membrii echipajului sunt în siguranţă, susține UKMTO.

07:49 - Acum 2 ore
05-03-2026

Qatarul evacuează locuitorii „din vecinătatea” Ambasadei SUA la Doha

Autorităţile din Qatar evacuează oamenii care trăiesc „în vecinătatea” Ambasadei SUA, ca „măsură de precauţie temporară” pentru a menţine siguranţa publică, relatează The Wall Street Journal.

Departamentul de Stat a ordonat marți personalului american care nu se află în situaţii de urgenţă şi membrilor familiilor acestora să părăsească Qatarul din cauza ameninţării unui conflict armat.

Forțele armate și paramilitare ale regimului islamic de la Teheran au lansat atacuri de represalii în întreaga regiune a Golfului, vizând bazele militare, ambasadele şi infrastructura civilă ale SUA și ale aliațilo săi regionali, ca răspuns la operațiunea „Epic Fury”.

Treisprezece persoane, dintre care şapte civili, au fost ucise în ţările din Golf de sâmbătă trecută.

07:38 - Acum 2 ore
05-03-2026

Iranul atacă grupările kurde din Irak

Iranul a susţinut joi că a lansat rachete împotriv sediilor forţelor kurde din Kurdistanul irakian, potrivit presei de stat.

„Am vizat cu trei rachete sediile grupurilor kurde care se opun revoluţiei din Kurdistanul irakian”, se arată într-un comunicat militar citat de IRNA.

De la lansarea ofensivei americano-israeliane împotriva regimului de la Teheran, regiunea autonomă Kurdistan, care găzduieşte trupe americane, a fost ţinta unor atacuri cu drone, majoritatea interceptate de apărarea aeriană.

07.14
05-03-2026

UE trimite ajutor militar în Cipru, de teamă că războiul din Orientul Mijlociu se extinde

Autoritățile de pe insula mediteraneană au închis aeroportul internațional miercuri, după ce o dronă suspectată s-a apropiat de spațiul său aerian, transmite Aljazeera.

Este al treilea incident de acest gen de duminică, când o dronă de fabricație iraniană, lansată din Liban, a provocat daune minore la baza aeriană britanică Akrotiri.

