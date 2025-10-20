Juliet Rosenfeld lucrează ca psihoterapeut în Londra (Marea Britanie) și este membră a UKCP (Consiliul Regatului Unit pentru Psihoterapie). În ultimii 15 ani, a lucrat într-o varietate de contexte, atât în ​​cadrul sistemului de stat, NHS, cât și în cabinete private, tratând persoane adulte și cupluri. De asemenea, este autoare de cărți non-ficțiune.

Infidelitatea masculină este un subiect complex și sensibil. Psihoanalista Juliet Rosenfeld oferă perspective noi asupra cauzelor care îi determină pe bărbați să înșele în relații.

Potrivit experienței sale clinice, motivele infidelității sunt adesea adânc înrădăcinate în psihicul masculin.

Rosenfeld a identificat mai multe cauze surprinzătoare ale infidelității masculine. Acestea nu sunt întotdeauna legate de nemulțumirea în relația actuală, ci pot avea origini mai profunde.

Cauze psihologice ale infidelității

Una dintre cauzele principale identificate de psihanalist este nevoia de validare și atenție. Mulți bărbați caută confirmarea valorii lor personale în afara relației, mai ales dacă se simt nesiguri sau neapreciați.

O altă cauză frecventă este dorința de a scăpa de responsabilități. Unii bărbați văd aventurile extraconjugale ca pe o modalitate de a evada temporar din rutina și obligațiile vieții de cuplu.

Traumele din copilărie pot juca, de asemenea, un rol important. Experiențele negative din trecut pot duce la comportamente distructive în relațiile adulte, inclusiv infidelitatea.

„De ce a avut el o aventură? Pentru că putea!”

Cauzele infidelității sunt adesea profunde, uneori chiar în copilărie.

Dificultățile financiare și presiunile vârstei mijlocii care îi pot determina pe bărbați să aibă aventuri.

O soție furioasă și-a răspuns odată la o întrebare importantă, iar esența a fost: De ce a avut el o aventură? Pentru că putea! – psihanalista Juliet Rosenfeld

Rosenfeld a văzut mai multe astfel de cazuri în practica sa.

Juliet Rosenfeld. Foto: julietrosenfeld.co.uk

O aventură în vremuri dificile

Vik a fost dat afară de la servciu și a început o aventură cu o colegă care fusese și ea concediată. Insecuritate financiară, frustrare din cauza pierderii locului de muncă.

Aventura lui de scurtă durată a durat doar 6 luni, până când tânăra lui amantă și-a găsit de lucru, dar a fost extrem de dăunătoare pentru el și soție.

Drept urmare, căsnicia lor s-a destrămat.

O aventură în loc de depresie

Un alt pacient, Pete, se lupta cu depresia și căuta o modalitate de a se desprinde prin aventuri amoroase. Soția sa l-a susținut în lupta împotriva bolii, dar teama de abandon, adânc înrădăcinată în subconștientul său încă din copilărie, l-a împins în brațele unei alte femei.

O aventură pentru a te simți acceptat

Tim, care și-a descris soția drept „marea lui iubire”, a suferit și el de conflicte interioare. Copilăria sa plină de sărăcie, standarde duble și necinste i-a lăsat cicatrici pe care a căutat să le vindece prin aventuri. Căsnicia sa a supraviețuit crizei după terapia de cuplu.

O aventură pentru a evita suferința

Tobias a găsit alinare față de disprețul soției sale printr-o aventură. Prin terapie, și-a dat seama că merita mai mult decât să fie tolerat și, în cele din urmă, a intrat într-o nouă relație.

O aventură pentru a evita îmbătrânirea

Schimbările hormonale de la vârsta mijlocie pot, de asemenea, să-i împingă pe bărbați să aibă aventuri Robert a căutat validarea unei femei mai tinere pentru că se temea de pierderea potenței.

Terapia de cuplu i-a ajutat să-și salveze relația.

Impactul asupra relațiilor

Infidelitatea are consecințe profunde asupra relațiilor. Ea erodează încrederea și intimitatea dintre parteneri, putând duce la destrămarea cuplului.

Totuși, Rosenfeld subliniază că înțelegerea cauzelor profunde ale infidelității poate ajuta cuplurile să depășească această criză.

Comunicarea deschisă și terapia de cuplu sunt esențiale în procesul de vindecare.

Conform unui sondaj YouGov, una din cinci femei a fost victima infidelității. Există diferite motive pentru care bărbații și femeile înșală și, adesea, nu are nicio legătură cu dorința sexuală pură.

Prevenția infidelității

Pentru a preveni infidelitatea, experții recomandă:

comunicare deschisă și onestă între parteneri;

cultivarea intimității emoționale în cuplu;

abordarea problemelor de relație înainte ca acestea să escaladeze;

terapie individuală sau de cuplu pentru rezolvarea traumelor din trecut.





