  • Juliet Rosenfeld lucrează ca psihoterapeut în Londra (Marea Britanie) și este membră a UKCP (Consiliul Regatului Unit pentru Psihoterapie). În ultimii 15 ani, a lucrat într-o varietate de contexte, atât în ​​cadrul sistemului de stat, NHS, cât și în cabinete private, tratând persoane adulte și cupluri. De asemenea, este autoare de cărți non-ficțiune.

Infidelitatea masculină este un subiect complex și sensibil. Psihoanalista Juliet Rosenfeld oferă perspective noi asupra cauzelor care îi determină pe bărbați să înșele în relații.

Potrivit experienței sale clinice, motivele infidelității sunt adesea adânc înrădăcinate în psihicul masculin.

Rosenfeld a identificat mai multe cauze surprinzătoare ale infidelității masculine. Acestea nu sunt întotdeauna legate de nemulțumirea în relația actuală, ci pot avea origini mai profunde.

Cauze psihologice ale infidelității

Una dintre cauzele principale identificate de psihanalist este nevoia de validare și atenție. Mulți bărbați caută confirmarea valorii lor personale în afara relației, mai ales dacă se simt nesiguri sau neapreciați.

O altă cauză frecventă este dorința de a scăpa de responsabilități. Unii bărbați văd aventurile extraconjugale ca pe o modalitate de a evada temporar din rutina și obligațiile vieții de cuplu.

Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“
Recomandări
Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Traumele din copilărie pot juca, de asemenea, un rol important. Experiențele negative din trecut pot duce la comportamente distructive în relațiile adulte, inclusiv infidelitatea.

„De ce a avut el o aventură? Pentru că putea!”

Cauzele infidelității sunt adesea profunde, uneori chiar în copilărie.

Dificultățile financiare și presiunile vârstei mijlocii care îi pot determina pe bărbați să aibă aventuri.

O soție furioasă și-a răspuns odată la o întrebare importantă, iar esența a fost: De ce a avut el o aventură? Pentru că putea! – psihanalista Juliet Rosenfeld

Rosenfeld a văzut mai multe astfel de cazuri în practica sa.

Motivele pentru care bărbații înșală cu adevărat. Explicațiile psihanaliștilor
Juliet Rosenfeld. Foto: julietrosenfeld.co.uk

O aventură în vremuri dificile

Vik a fost dat afară de la servciu și a început o aventură cu o colegă care fusese și ea concediată. Insecuritate financiară, frustrare din cauza pierderii locului de muncă.

Aventura lui de scurtă durată a durat doar 6 luni, până când tânăra lui amantă și-a găsit de lucru, dar a fost extrem de dăunătoare pentru el și soție.

Drept urmare, căsnicia lor s-a destrămat.

O aventură în loc de depresie

Un alt pacient, Pete, se lupta cu depresia și căuta o modalitate de a se desprinde prin aventuri amoroase. Soția sa l-a susținut în lupta împotriva bolii, dar teama de abandon, adânc înrădăcinată în subconștientul său încă din copilărie, l-a împins în brațele unei alte femei.

O aventură pentru a te simți acceptat

Tim, care și-a descris soția drept „marea lui iubire”, a suferit și el de conflicte interioare. Copilăria sa plină de sărăcie, standarde duble și necinste i-a lăsat cicatrici pe care a căutat să le vindece prin aventuri. Căsnicia sa a supraviețuit crizei după terapia de cuplu.

O aventură pentru a evita suferința

Tobias a găsit alinare față de disprețul soției sale printr-o aventură. Prin terapie, și-a dat seama că merita mai mult decât să fie tolerat și, în cele din urmă, a intrat într-o nouă relație.

O aventură pentru a evita îmbătrânirea

Schimbările hormonale de la vârsta mijlocie pot, de asemenea, să-i împingă pe bărbați să aibă aventuri Robert a căutat validarea unei femei mai tinere pentru că se temea de pierderea potenței.

Terapia de cuplu i-a ajutat să-și salveze relația.

Impactul asupra relațiilor

Infidelitatea are consecințe profunde asupra relațiilor. Ea erodează încrederea și intimitatea dintre parteneri, putând duce la destrămarea cuplului.

Totuși, Rosenfeld subliniază că înțelegerea cauzelor profunde ale infidelității poate ajuta cuplurile să depășească această criză.

Comunicarea deschisă și terapia de cuplu sunt esențiale în procesul de vindecare.

Conform unui sondaj YouGov, una din cinci femei a fost victima infidelității. Există diferite motive pentru care bărbații și femeile înșală și, adesea, nu are nicio legătură cu dorința sexuală pură.

Prevenția infidelității

Pentru a preveni infidelitatea, experții recomandă:

  • comunicare deschisă și onestă între parteneri;
  • cultivarea intimității emoționale în cuplu;
  • abordarea problemelor de relație înainte ca acestea să escaladeze;
  • terapie individuală sau de cuplu pentru rezolvarea traumelor din trecut.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Șoferii care au rămas fără mașini după explozia din Rahova vor primi abonamente gratuite pentru autobuze, tramvaie și metrou
Știri România 19 oct.
Șoferii care au rămas fără mașini după explozia din Rahova vor primi abonamente gratuite pentru autobuze, tramvaie și metrou
Cum sunt descriși maghiarii în manualele românești: se distorsionează realitatea istorică și se împarte țara între „noi și ei”
Știri România 19 oct.
Cum sunt descriși maghiarii în manualele românești: se distorsionează realitatea istorică și se împarte țara între „noi și ei”
Parteneri
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am ieșit plină de sânge”
Adevarul.ro
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am ieșit plină de sânge”
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
Tensiunea arterială scăzută prelungește viața. Iată ce arată noile cercetări
Financiarul.ro
Tensiunea arterială scăzută prelungește viața. Iată ce arată noile cercetări
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Stiri Mondene 19 oct.
Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Stiri Mondene 19 oct.
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
ObservatorNews.ro
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Mediafax.ro
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Ea este Mirela, gravida care a murit în explozia blocului din Rahova: Aceasta avea 24 de ani
KanalD.ro
Ea este Mirela, gravida care a murit în explozia blocului din Rahova: Aceasta avea 24 de ani

Politic

CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 00:25
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift