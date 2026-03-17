„Compania mi-a promis oportunitatea de a descoperi lumea și de a o surprinde în imagini”, a povestit Tobias. În loc de expediții spectaculoase, fotograful a fost nevoit să imortalizeze pasagerii în momente banale: pe puntea piscinei, la mesele de prânz sau la diverse activități organizate pe navă. „Când am ajuns, am înțeles rapid că nu voi avea parte de aventurile la care visasem”, a spus el.

Rutina sa de lucru era epuizantă. Tobias a mărturisit că zilele începeau devreme, la pasarela navei, unde fotografia turiștii care debarcau, și se terminau târziu, în atelierul foto, unde edita și vindea imaginile. „În zilele petrecute pe mare, trebuia să fac sute de fotografii la evenimente precum exercițiile de salvare sau petrecerile tematice, de multe ori împotriva voinței pasagerilor”, a spus el. Un episod l-a marcat în mod special: în cei trei ani de muncă, a primit un singur bacșiș – 10 cenți, împărțiți între șase angajați.

Interacțiunile cu turiștii i-au schimbat profund percepția asupra oamenilor. „Unii se plângeau de lucruri minore, deși tocmai se întorseseră din excursii în regiuni sărace”, a spus Tobias. Aceste experiențe, combinate cu presiunea constantă și turele lungi, l-au făcut să devină „un mizantrop”.

Un incident din 2012 a reprezentat punctul culminant. Tobias a asistat la un episod în care un pasager fotografia femei tinere, sumar îmbrăcate, pe o plajă. Frustrarea acumulată a culminat într-o ceartă, moment în care Tobias a decis că nu mai poate continua. „Astăzi, nu aș mai lucra pe un vas de croazieră pentru toți banii din lume”, a subliniat el.

Experiența pe mare, deși presărată cu momente spectaculoase, i-a lăsat amintiri predominant negative. Pentru Tobias, promisiunea unei vieți pline de aventuri s-a transformat într-un coșmar profesional.

