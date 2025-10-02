Cel mai mare producător de țiței din Africa a pierdut 283.000 de barili pe zi în primele 24 de ore ale acțiunii declanșate de principalul sindicat al industriei.

Asociația Funcționarilor Superiori din Petrol și Gaze Naturale din Nigeria a încheiat greva miercuri, după ce rafinăria Dangote a acceptat să reangajeze lucrătorii concediați în urma unor acuzații de sabotaj.

În paralel, țara a pierdut 1,7 miliarde de metri cubi de gaze pe zi și peste 1.200 MW din producția de energie electrică.

„Este echivalentul a circa 16% din producția națională de țiței, 30% din vânzările de gaze și 20% din energia electrică produsă”, preciza o scrisoare datată 29 septembrie.

Nigeria produce în medie 1,5 milioane de barili de petrol zilnic, iar rafinăria Dangote – cea mai mare de pe continent – asigură între 35% și 50% din necesarul intern de benzină.

Greva a izbucnit la scurt timp după ce compania națională de petrol, NNPC Limited, anunțase că a reușit aproape să elimine furturile din conductele de țiței prin operațiuni coordonate cu armata și serviciile de informații.

