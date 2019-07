De Andreea Radu,

UPDATE – 20 iulie, ora 12.25: Suspectul susține că a comis omorul deoarece credea că un roman al său a fost plagiat, au relatat vineri mass-media locale preluate de Reuters. Acesta a fost condamnat pentru jaf, în urmă cu șapte ani și a urmat și un tratament pentru unele probleme psihice.



Postul public de radio NHK, care l-a identificat pe bărbatul de 41 de ani ca fiind Shinji Aoba, citând surse ale poliţiei, a precizat că acesta a făcut închisoare pentru că a jefuit un magazin în Tokyo în 2012, iar după ce a fost eliberat a locuit în spaţii pentru foşti condamnaţi. De asemenea, a fost tratat pentru o boală psihică.

Studioul avea aproximativ 160 de angajaţi cu o vârstă medie de 33 de ani, potrivit site-ului său. Asta înseamnă că era o companie relativ tânără într-o Japonie care îmbătrâneşte rapid. În momentul declanşării incendiului înăuntru se aflau 74 de persoane.

Nouăsprezece dintre cele 34 de victime au fost găsite pe scările care duceau pe acoperiş de la etajul al treilea, cu trupurile căzute unele peste altele. Pompierii care au sosit rapid după începerea focului au găsit uşa care ducea la acoperiş închisă, dar putea fi deschisă din afară.

Preşedintele companiei Kyoto Animation, Hideaki Hatta, a spus multe dintre victime erau femei tinere, de 20-30 de ani.

„Unii dintre ei s-au alăturat echipei noastre. Oamenii care aveau un viitor în față și-au pierdut viața. Nu știu ce să spun. Mai degrabă decât să simt furie, nu am cuvinte”, a spus Hatta.

Preşedintele companiei Kyoto Animation, Hideaki Hatta:

Conform actelor sale de identitate, Aoba era rezident al suburbiei Saitama din Tokyo, la aproximativ 480 km est de vechea capitală Kyoto.

El ar fi cumpărat două canistre de 20 de litri de la un magazin de bricolaj, a pregătit lichidul inflamabil într-un parc din apropierea studioului şi a transportat canistrele la studio cu ajutorul unui cărucior.

A călătorit în zonă cu trenul şi nu avea nicio legătură cu Kyoto Animation.

Potrivit Kyodo, el ar fi fost văzut în zona studioului cu câteva zile înainte de atac.



Studioul produce serii „anime” populare precum ‘Sound! Euphonium’. Este, de asemenea, cunoscut pentru „Violet Evergarden”, care a fost prezentat pe Netflix. Filmul ‘Free! Road to the World – The Dream’ urma să fie lansat în această lună.

Acesta este cel mai grav atac în masă din ultimii 20 de ani, de când o presupusă incendiere în Tokyo a ucis 44 de persoane în 2001. Japonia este considerată o ţară cu una dintre cele mai scăzute rate ale criminalităţii din lume.

UPDATE 13:35: Numărul celor care și-au pierdut viața în incendiul provocat intenționat de un bărbat a ajuns la 33, potrivit BBC. Majoritatea victimelor au murit din cauza inhalării de dioxid de carbon

Suspectul a fost reținut de poliție și a fost transportat la spital, după ce s-a constatat că a fost rănit în incendiul. Suspectul se află sub anestezie, din cauza arsurilor pe care le-a suferit, şi poliţia nu a putut să-l interogheze, aşa că a refuzat să comenteze, a transmis Nippon TV.

„Am făcut-o”, a declarat Aoba poliţiei când a fost prins, potrivit Kyodo, înainte să precizeze motivul acțiunii sale.

Premierul Japoniei, Shinzo Abe a transmis că incidentul nu poate fi descris în cuvinte și a transmis condoleanțe tuturor celor afectați de tragedie.

UPDATE 11:20: Cel puțin 23 de persoane au murit și zeci de persoane au fost rănite după ce un bărbat a dat foc la studioul de animație din Kyoto, au transmis oficialii japonezi.

Poliția a declarat pentru presa locală că un bărbat de 41 de ani a intrat în studio joi dimineața și a pulverizat benzină, înainte de a o aprinde, scrie BBC.

De asemenea, presa locală notează că poliția a găsit la fața locului și cuțite. Înainte să aprindă focul, bărbatul a fost auzit de martori strigând „muriți!”.

Nu este deocamdată clară relația pe care o are suspectul cu compania de animație.

UPDATE 10:20: Bilanțul incendiului a ajuns la cel puțin 13 morți, potrivit autorităților din Japonia care au transmis că 12 persoane au fost găsite „în stop cardio respirator – o formulare utilizată des în Japonia pentru victimele care au murit, dar a căror moarte nu a fost confirmată oficial, potrivit BBC.

UPDATE 9:00: Bilanțul incendiului a ajuns la cel puțin 10 morți, oficialii japonezi. Alte zeci de persoane au fost rănite și se află în stare gravă la spital.

Localnicii au chemat poliția după ce au auzit o explozie puternică și au văzut cum ieșeau flăcări din studioul anime care este situat în zona Fushimi din Kyoto, informează mirror.co.uk.

Un bărbat suspectat că a provocat incendiul a fost arestat. În urma deflagrației, un om și-a pierdut viața și alți aproape 40 au fost răniți. Dintre răniți, 10 sunt într-o stare gravă, potrivit Departamentului de Pompieri.

Cotidianul japonez Mainichi Shimbun notează că aproximativ 20 de persoane care se aflau în clădire în momentul incendiului sunt date dispărute.

În jur de 30 de echipaje de pompieri au ajuns la fața locului. Autoritățile tratează cazul ca unul de incendiere intenționată, iar presa japoneză transmite că bărbatul arestat a recunoscut că el a provocat incendiul.

