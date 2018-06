Shelby Hadden are 25 de ani şi este o producătoare de film care a dezvăluit că se confruntă cu o problemă medicală serioasă, potrivit The Sun.

Ea suferă de vaginismul, o disfuncţie sexuală feminină caracterizată prin contracţia involuntară a treimii inferioare a muşchilor vaginali şi a muşchilor din jurul vaginului, al muşchiului ridicător anal, al muşchiului pubococcigian şi al muşchiului drept abdominal.

Acesta afecțiune a lăsat-o pe Shelby în imposibilitatea de a întreține relații sexuale, deși își dorește acest lucru foarte mult. Ea a făcut un scurtmetraj animat în care s-a deschis despre condiția medicală de care suferă.

So I may never leave…???❤️ O postare distribuită de Shelby Hadden (@sghadden) pe Iun 13, 2018 at 4:34 PDT

“Din cauza vaginismului nu am avut nicio relație, nu am fost niciodată îndrăgostită și nu am făcut niciodată sex. Sunt obsedată de sex, citesc despre asta mereu”, spune tânăra care acum se străduiește să găsească un tratament potrivit pentru afecțiunea medicală.

