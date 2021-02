Trevor Mallard, președintele parlamentului neozeelandez, l-a împiedicat de două ori pe Rawiri Waititi, 40 de ani, să ia cuvântul, insistând că legiuitorii pot pune întrebări doar dacă poartă o cravată.

Mallard a dispus evacuarea parlamentarului indigen când acesta a continuat să vorbească și după ce a fost oprit a doua oară.

Waititi spune că că forțarea sa de a se conforma unui stil vestimentar reprezintă o încălcare a drepturilor sale și o tentativă de a suprima cultura indigenă.

„Nu este vorba despre cravate, este despre identitatea culturală”, a declarat Waititi în timp ce părăsea camera de ședință.

Incidentul a reaprins dezbaterile despre colonialism în Noua Zeelandă și s-a viralizat pe platformele social media.

Iar Mallard a anunțat miercuri că parlamentul va renunța la obligativitatea purtării unei cravate pentru bărbați.

„Maori nu au fost tratați ca egali în propria lor țară și persoanele indigene din întreaga lume au fost supuse discriminării datorită sistemelor rasiste care ne țin oamenii pe locul doi”, a afirmat Waititi, într-un interviu pentru Reuters.

Să iei atitudine împotriva subjugării, să iei atitudine împotriva asimilării, să iei atitudine împotriva celor care încearcă să ne facă să arătăm, simțim, cum vor ei să gândim. Împotriva acestor lucruri am luat atitudine. Rawiri Waititi:

Acesta s-a prezentat din nou miercuri în parlament fără cravată și de data aceasta i s-a permis să ia cuvântul.

„Lațul a fost dat jos de pe gâturile noastre și acum putem să ne cântăm cântecele”, a declarat Waititi.

Actualul legislativ neozeelandez este cel mai incluziv din istoria țării, aproape jumătate din cele 120 de locuri fiind ocupate de femei, 11% din parlamentari sunt reprezentanți ai minorității LGBT și 21%, indigeni maori.​

Were back in the house for 2021 - @Rawiri_Waititi and I have had our first caucus hui, met new staff, supported petition to stop synthetic fertilisers, challenged the Govt to ban seabed mining and fought for our tikanga to be included in the house. Day one☝? pic.twitter.com/zBej204HGe — Debbie Ngarewa-Packer MP (@packer_deb) February 9, 2021

