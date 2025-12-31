Încă există stocuri de marfă

„Pentru foarte multe materiale folosite în România, materia primă sau produsele semifinite vin din afara Uniunii Europene. Odată cu aplicarea taxei de carbon, aceste costuri vor intra direct în calculele de preț. 2026 va fi anul în care scumpirile nu vor mai putea fi absorbite”, explică Cosmin Raileanu, fondatorul Depozit Virtual (vindem-ieftin.ro).

Luna ianuarie 2026 va fi, practic, singura perioadă în care vor mai putea fi accesate prețurile actuale, însă doar pentru materialele aflate deja în producție sau în stocurile existente, estimeză specialiștii din industrie.

Scumpirile nu vor apărea brusc odată cu publicarea unor liste noi de preț. Producătorii și importatorii pregătesc deja noile structuri de cost, care vor fi introduse treptat, pe măsură ce intră în producție loturi realizate cu materie primă achiziționată la costuri mai mari.

„Nu vorbim despre o scumpire dintr-odată, ci despre una etapizată, care ține de ciclurile reale de producție. În ianuarie, cei care au șantiere în lucru mai pot beneficia de prețurile actuale, dacă se grăbesc cu achizițiile. După aceea, pe măsură ce intră în piață producția nouă, prețurile vor crește inevitabil”, explică Cosmin Raileanu.

Importurile non-UE aduc scumpiri

România este dependentă de importuri din afara Uniunii Europene, în special pentru zona metalurgică și industrială. Printre principalii furnizori se numără Turcia, China și India, state care nu sunt integrate în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii.

Aplicarea taxei de carbon va afecta direct aceste importuri, iar estimările din piață arată creșteri de 9-10% la nivel de materie primă și produs semifinit, în special pentru oțel, aluminiu și produse metalurgice.

Cele mai mari scumpiri: construcțiile industriale și execuția finală

Impactul va fi cel mai vizibil în zona construcțiilor industriale și logistice, unde ponderea materialelor metalice este ridicată.

Pentru hale industriale, structuri metalice și profile zincate, creșterile estimate sunt de 9-10% la nivel de materiale. Produsele metalurgice, în ansamblu, pot înregistra majorări de aproximativ 10%.

Efectul se propagă însă în lanț:

● pavaje: creșteri de aproximativ 6%

● acoperișuri metalice și profile: 5-7%

● panouri sandwich: 5-7%.

La nivel de produs finit și execuție, impactul cumulat este mai mare, prețul final al unei construcții putând crește cu până la 15% în 2026, față de 2025.

O investiție care în 2025 ar fi costat 100.000 de euro pentru construcția unei case sau a unei hale industriale ar putea ajunge în 2026 la 115.000 de euro, fără modificări de proiect sau de standard, exclusiv ca efect al creșterii costurilor din lanțul de aprovizionare.

