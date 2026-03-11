Motorul vine direct dintr-o legendă Ferrari

Motocicleta a fost construită de Maxwell Hazan, un designer cunoscut pentru proiecte extreme în lumea custom bike-urilor. Potrivit publicației olandeze HLN, motorul Ferrari a devenit chiar element structural al motocicletei, adică face parte din scheletul care susține întreaga construcție.

Inima proiectului este un motor V8 de 3,5 litri, același tip de motor folosit pe Ferrari F355, un model produs între 1994 și 1999. Propulsorul dezvoltă aproximativ 375 de cai putere la 8.250 de rotații pe minut și 363 Nm cuplu, valori impresionante chiar și pentru multe motociclete moderne, scrie site-ul Motor.nl.

Pentru a monta un motor atât de mare pe două roți, constructorul a realizat un cadru complet nou din țevi de oțel, proiectat special pentru a susține greutatea și puterea motorului.

Transmisia a fost aleasă astfel încât să suporte cuplul uriaș generat de motorul Ferrari.

Sistemul de răcire a trebuit reinventat

Un motor de Ferrari produce multă căldură, iar sistemul de răcire al unei mașini nu poate fi montat direct pe o motocicletă. Constructorul a rezolvat problema folosind două radiatoare mai mici, montate jos în cadrul motocicletei.

Sistemul de evacuare provine de la compania italiană SC-Project, cunoscută pentru evacuări performante pentru motociclete sportive.

Nu este o motocicletă pentru drumurile zilnice

Deși funcționează și poate fi condusă, HF355 nu este o motocicletă practică pentru utilizare zilnică. Motorul V8 este montat foarte în față, ceea ce face ca greutatea să fie concentrată pe roata din față, lucru care influențează modul în care motocicleta virează.

Vehiculul cântărește aproximativ 250 de kilograme, iar combinația dintre greutate și cei 375 de cai putere produce un raport putere-greutate extrem de ridicat. În teorie, asta înseamnă accelerații spectaculoase, dar și multă experiență din partea celui care o conduce.

Motociclete cu motoare de automobil au mai existat. Au fost construite proiecte cu motoare V8 Chevrolet sau chiar V12 BMW. Totuși, un V8 Ferrari montat pe două roți este extrem de rar, iar HF355 este un proiect realizat într-un singur exemplar și nu este destinat producției de serie. Motocicleta nu este scoasă la vânzare și a fost construită mai degrabă ca demonstrație de inginerie și design.

Potrivit HLN, proiectul arată „ce se poate întâmpla când tehnologia, creativitatea și pasiunea pentru mecanică se întâlnesc”.