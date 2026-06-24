Ce se poate întâmpla de la 1 iulie

Șoferii ar putea vedea prețuri mai mari la motorină de la începutul lunii iulie. Motivul nu este o nouă taxă, ci expirarea unei reduceri temporare aplicate în primăvară.

În aprilie, Guvernul a redus acciza la motorina standard cu 30 de bani pe litru. Cu TVA inclusă, efectul în prețul final este de aproximativ 36 de bani pe litru. Măsura este valabilă până la 30 iunie, iar dacă nu va fi prelungită, reducerea dispare automat.

În prezent, motorina standard se vinde în București în jurul valorii de 9,08-9,14 lei pe litru. Dacă reducerea accizei expiră, prețul ar putea urca spre 9,45-9,50 de lei pe litru, în funcție de cum vor transfera benzinăriile costul suplimentar la pompă.

Pentru un plin de 50 de litri, diferența ar fi de aproximativ 18 lei. Nu pare enorm la o singură alimentare, dar pentru transportatori, firme, curieri sau oameni care fac naveta zilnic, costul se adună rapid.

De ce contează motorina mai mult decât pare

Scumpirea motorinei nu îi afectează doar pe șoferii care alimentează mașina personală. Motorina este esențială pentru transportul de marfă, agricultură, distribuție și logistică. Dacă motorina se scumpește, cresc și costurile pentru firme, iar o parte din aceste costuri poate ajunge în prețul produselor.

De aceea, statul a folosit reducerea accizei ca o măsură temporară de protecție. Nu rezolvă problema de fond, dar poate reduce presiunea într-un moment în care piața petrolului este instabilă.

Concret, acciza la motorina standard a fost redusă de la 2.804,29 de lei pentru 1.000 de litri la 2.504,29 de lei pentru 1.000 de litri. Dacă măsura expiră, acciza revine la nivelul anterior, iar diferența poate fi simțită direct în prețul final.

Concluzia: decizia trebuie luată rapid

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat oficial dacă reducerea accizei va fi prelungită după 30 iunie. Declarația lui Bogdan Ivan este primul semnal clar că noul Executiv ia în calcul această variantă.

Pentru șoferi, miza este simplă: fără prelungire, motorina se poate apropia de 9,5 lei pe litru. Cu prelungire, prețurile ar putea rămâne mai aproape de nivelul actual, cel puțin pentru încă trei luni.

Problema este că măsura expiră foarte repede. Iar dacă Guvernul vrea să evite o scumpire bruscă la pompă, decizia trebuie luată înainte de 1 iulie.

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