Filipe Nyusi, președintele Mozambicului, a survolat luni zona lovită de ciclonul Idai și susține că a căzut cadavre plutind în apă.

Furtuna însoțită de vântul ce a depășit la rafală 177 de kilometri pe oră a provocat, joi, o alunecare de teren în apropierea orașului-port Beira. Echipele de salvatori au ajuns în zonele calamitate abia duminică. Un asistent umanitar din cadrul ONU a declarat pentru BBC că toate locuințele au fost distruse în Beira, unde locuiesc 500.000 de oameni.

Footage released by the Intl Federation of the Red Cross of the damage caused by Cyclone Idai in Beira, Mozambique.

Earlier President Filipe Nyusi of Mozambique said the death toll could hit a 1000. pic.twitter.com/1Un9nXxLDf — Samira Sawlani (@samirasawlani) March 18, 2019

„Nicio clădire nu a rămas intactă. Nu mai este electricitate și nu mai funcționează rețelele de telecomunicații. Străzile sunt pline cu stâlpi de electricitate căzuți. Acoperișurile caselor au fost distruse. Numeroși oameni din acest oraș și-au pierdut locuințele”, a declarat Gerald Bourke, un reprezentant al Programului Alimentar Mondial al ONU.

Potrivit bilanțului oficial, 84 de oameni au murit în Mozambic din cauza inundațiilor și a furtunii puternice. Ciclonul Idai a ucis cel puțin 180 de persoane, în sudul Africii.

?AFRICA: Insane images of the devastation in #Beira, Mozambique, after tropical cyclone #Idai directly hits the city. 90% of the area destroyed. Fears the death toll in both ??& ?? Could climb to 1000 | Dasen Thathiah pic.twitter.com/9fgdoHGDpY — Gauteng Weather (@tWeatherSA) March 18, 2019

Reprezentanții Federației Internaționale a Crucii Roșii și a Semilunei Roșii (IFRC) susțin că pagubele sunt „uriașe și terifiante”.

Unii dintre oameni au fost salvați din copaci, a precizat un oficial al IFRC, pentru BBC.

Hurricane ‘Idai brought destruction to the city of Beira, Mozambique. Please pray for our Adventist University there who was badly hit. pic.twitter.com/nPnpc10WDW — Adventist Church (@adventistchurch) March 17, 2019

În Zimbabwe, cel puțin 98 de persoane au murit, iar alte 217 au fost date dispărute în estul și sudul țării, au anunțat oficiali guvernamentali. Printre victime se numără și doi elevi care au murit după ce internatul în care erau cazați a fost lovit de o stâncă desprinsă de pe munte.

De asemenea, Malawi a fost grav afectat. Cel puțin 122 de persoane au murit în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale, înainte de sosirea ciclonului.

Guvernul Marii Britanii a anunțat că va trimite ajutoare umanitare în valoare de 6 milioane de lire sterline în Mozambic și în Malawi. De asemenea, vor fi donate corturi și sute de truse de prim-ajutor pentru oamenii din Mozambic.

