Deși se anticipa că debutul va avea loc în București (la Colosseum Mall), compania a surprins alegând municipiul Pitești pentru prima sa locație, magazinul fiind situat în centrul comercial Supernova.

Extinderea continuă rapid, existând deja anunțuri de recrutare lansate și pentru Sibiu.

Ce aduce Mr. DIY în România

Compania promite soluții practice la un raport calitate-preț extrem de avantajos. Magazinele vor pune la dispoziția clienților o gamă vastă de peste 18.000 de produse, organizate în categorii precum:

Feronerie și scule;

Articole de uz casnic și electrice;

Papetărie, jucării și cadouri;

Articole sportive și accesorii auto.

Oportunități de carieră și salarii

Pentru a-și susține expansiunea, retailerul caută angajați energici, cu inițiativă și orientați către client. Oferta financiară este una competitivă; de exemplu, un Store Manager (manager de magazin) este remunerat cu un salariu net lunar cuprins între 6.500 și 7.500 de lei.

Contextul extinderii globale

Odată cu lansarea din România, brandul ajunge la o prezență în 15 țări. Mișcarea face parte dintr-o strategie clară de consolidare în Europa de Est și Balcani (inclusiv Bulgaria), după intrarea anterioară pe piața din Polonia.

Grupul are o capitalizare de piață de aproximativ 3 miliarde de dolari și operează peste 3.500 de magazine la nivel global.

În ultimii 5 ani, Mr. DIY a demonstrat o creștere puternică pe continent: în Turcia, rețeaua s-a extins de la 30 la 78 de magazine, iar în Spania a crescut de la 15 la 24 de unități.

Lansat în 2005, brandul este lider de piață în Malaezia (cu peste 1.000 de magazine) și domină piețe asiatice și africane precum Thailanda, Indonezia, India, Filipine, Singapore sau Africa de Sud.

