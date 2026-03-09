MrBeast a stabilit un record istoric pe YouTube câștigând 117 milioane de abonați

117 milioane de abonați în doar un an și un record absolut în istoria YouTube, așa arată succesul lui MrBeast.

Celebrul creator de conținut, cunoscut pentru videoclipurile sale extravagante, în care oferă milioane de dolari sau recreează seriale populare, a reușit în 12 luni să strângă un public pe care mulți vloggeri în fac în câțiva ani. Potrivit portalului de știri Fakt.pl, acest succes nu este întâmplător, ci rezultatul unei campanii publicitare bine gândite și aplicate cu rigoare.

Cum a arătat strategia din spatele celor 117 milioane de abonați

Jimmy Donaldson, alias MrBeast, a revoluționat YouTube în 2025, nu doar prin conținut, ci și printr-un model agresiv de promovare. În spatele acestei strategii se află compania CreatorGlobal, responsabilă, printre altele, de traducerea în mai multe limbi a videoclipurilor sale.

Timp de un an, firma a investit masiv în reclame plătite, atingând utilizatori din întreaga lume. Datele din „Google`s Ad Transparency Center” dezvăluie amploarea operațiunii: 428 de reclame unice au fost lansate în 12 luni.

Majoritatea au fost clipuri scurte, sau „short-uri”, care încurajau utilizatorii să se aboneze la canal, adesea prin concursuri și promoții. Campania a vizat piețe mari, precum India, Indonezia, Vietnam și Thailanda – țări cu un număr uriaș de utilizatori de smartphone-uri.

Țara care l-a ajutat pe MrBeast să atingă un record pe YouTube

India a fost în centrul strategiei, generând aproape 40% din afișările totale ale reclamelor.

Conform raportului „YouTube`s 2025 Global Culture and Trends Report”, doar din India, MrBeast a câștigat 47 de milioane de abonați în 2025, mai mulți decât T-Series, cel mai mare canal indian, a reușit vreodată să atragă într-un an calendaristic.

MrBeast s-a folosit de campanii virale și colaborări strategice

La începutul anului 2025, MrBeast a lansat „Subscribe For An iPhone”, un clip de 17 secunde care promitea 1.000 de iPhone-uri pentru noii abonați. Reclamele cu acest clip au fost vizibile în India, Indonezia, Vietnam, Turcia și Thailanda începând cu 25 ianuarie. 

Impactul a fost imediat: creșterea zilnică a abonaților canalului aproape s-a dublat, de la aproximativ 220.000-230.000 la aproape 400.000.

Momentul din 2025 care i-a adus cei mai mulți abonați noi lui MrBeast

Luna iulie a fost punctul culminant al campaniei, cu peste 250 de reclame lansate, reprezentând 60% din activitatea anuală. În octombrie, numărul total de reclame active a atins aproape 300 într-o singură zi.

Un moment de cotitură a fost august 2025, când MrBeast a colaborat cu Mark Rober pentru campania caritabilă „TeamWater”, care urmărea să strângă 40 de milioane de dolari pentru accesul la apă curată.

Pe 29 august, Donaldson a lansat un short intitulat „1 Subscriber = 1 Penny Donat”, în care a promis o donație de 1 cent pentru fiecare nou abonat. Rezultatul? Clipul a acumulat 68 de milioane de vizualizări și 3 milioane de aprecieri în doar 24 de ore, stabilind un nou record de creștere zilnică a abonaților. În 2025, MrBeast era considerat unul dintre cei mai cunoscuți vlogger de pe YouTube și a făcut inclusiv o ofertă pentru cumpărarea TikTok.

Numărul de abonați noi la canalul lui MrBeast a început să scadă la finalul lui 2025

Spre sfârșitul anului 2025, au apărut primele semne de încetinire a creșterii canalului. Fenomenul, denumit „The Flattening”, a afectat mai multe conturi mari de pe platformă, inclusiv T-Series și Stokes Twins. Tot la finalul anului 2025, MrBeast s-a ales cu un val de critici după ce a plătit un cascador ca să scape dintr-o clădire în flăcări.

Schimbările aduse algoritmului YouTube, cum ar fi modul de recomandare a short-urilor mai vechi și reconfigurarea paginii principale, au redus vizibilitatea unor canale. MrBeast a simțit și el impactul, înregistrând o scădere a ritmului de creștere în ultimul trimestru al anului.

MrBeast continuă să se mențină și în 2026

În 2026, MrBeast a continuat să își susțină creșterea prin campanii agresive. Pe 13 ianuarie, creatorul a lansat un nou short: „Subscribe for an iPhone”, o ediție actualizată a popularului giveaway, ce s-a desfășurat până pe 12 februarie.

Clipul a fost promovat masiv prin Google Ads și la 21 februarie 2026 a atins un miliard de vizualizări în doar 39 de zile – un nou record pe YouTube și o confirmare a succesului strategiei sale.

