România mai are doar un pas până la OCDE

Mugur Isărescu a spus joi, 2 aprilie, în cadrul conferinței „Riscuri şi oportunităţi în sistemul financiar românesc”, organizată de BNR şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, că România are un „proiect de țară” susținând că acesta este „dominat de intrarea României în OCDE”.

De asemenea, în aceeași zi, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, anunța că ​s-a obținut avizul formal al Comitetului pentru Investiții al OCDE. „Este cel de-al 24-lea aviz din cele 25 necesare pentru aderarea deplină a României. (..) Suntem acum, după ani de eforturi, la doar un pas de a ne îndeplini obiectivul de aderare la OCDE în 2026. Aceste jaloane tehnice sunt pe termen lung, fiind o garanție de stabilitate și un semnal de încredere pentru investitorii care aleg România; din acest motiv, nu avem voie să greșim pe ultima sută de metri”, a precizat Oana Țoiu, pe Facebook.

Și Isărescu a confirmat că aderarea la OCDE este „în curs de finalizare”.

„Noi avem un proiect de ţară. Cu toate că tot aud că nu avem proiect de ţară. Avem, practic, un proiect de ţară, cel în care lucrăm în prezent şi care este dominat de intrarea României în OCDE. Păi, dacă nici acesta nu e proiect de ţară! Vreo 30-40 de jaloane, cineva va trebui să scrie ce s-a întâmplat cu acest proiect care a transformat România în ultimii ani, prin îndeplinirea acestor jaloane. Şi mai avem încă câteva de îndeplinit, dar acest proiect de ţară este în curs de finalizare…”, a spus Mugur Isărescu, în cadrul conferinţei, potrivit Observator News.

Adoptarea euro – un alt „proiect de ţară”

După ce România va adera la OCDE, guvernatorul BNR afirmă că următorul „proiect de țară” este adoptarea monedei euro.

„Și vom intra într-un alt proiect de ţară care a fost deja anunţat, îl aşteptam de mai multă vreme şi trebuie să-l pregătim temeinic, mai ales pentru generaţia tânără. Şi anume, adoptarea euro. Şi acela va fi proiect de ţară, dar, bineînţeles, aşa cum s-a spus, până atunci, terminat OCDE-ul, echilibrată economia, să ieşim din acest, să nu-l numesc coşmar, dar, în orice caz, dificultate, un impas, şi anume deficitul fiscal major. E greu de corectat când ai asemenea lucruri şi mai ales când societatea are aspiraţii de mai bine”, a mai adăugat acesta.

„Bucureştiul poate să intre în zona euro”

Mugur Isărescu mai spune că „Bucureştiul poate să intre în zona euro şi mâine” dacă e posibil și atrage atenția că adoptarea euro trebuie să se facă în mod sustenabil.

„Şi vedeţi că euro nu va fi adoptat numai în zona Bucureştiului, că am fost întrebat şi ieri de o delegaţie străină. În urmă cu vreo 10-15 ani am zis: «Măi, Bucureştiul poate să intre în zona euro şi mâine, dacă ar fi aşa, dacă am putea să-l decupăm, să-l scoatem, dar ţara e mai mare». Şi vor să intre, sau vor trebui să intre, şi cei de la 100 km de Bucureşti sau mai departe, unde mai este încă sărăcie şi unde rigorile adoptării euro trebuie înţelese. Şi ei vor să trăiască bine, nu? Şi reprezintă o parte din electorat. De-aia avem şi toate aceste discuţii. Şi ei vor să aibă drumuri asfaltate, canalizări. Costă, toate acestea costă. Şi deci nu e vorba că nu înţelegem noi sau cineva din sectorul bancar, dar criteriile nominale sunt cele cerute în zona euro. Dar sunt cerute să fie îndeplinite în mod sustenabil, ăsta-i cuvântul cheie. Numai că le-am făcut în 2015 şi în 2016 deja ne-a dus în altă parte, datorită altor politici, altor presiuni sociale, nu?”, a mai afirmat Mugur Isărescu.

El subliniază că acum există „aceeaşi problemă cu îndeplinirea criteriilor nominale”.

„Presiuni din partea economiei reale şi din partea, să zic, a părţilor mai sărace ale ţării, care presează pe căi democratice, în definitiv. Disputele dintre partide reprezintă acest lucru. Dar proiectul a fost deja anunţat de preşedintele României, trebuie însă bine pregătit”, a mai spus guvernatorul BNR.

Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”

Comentarii (4)
AlexAlexandru 03.04.2026, 09:52

\"putem si maine dar nu vrem ca asa cu lei ne e mai usor sa furam, mai printam bani, iar furam, si eu ca guvernator bnr stau pe pozitia asta de cand umblau diplodocus prin baragan si nu ma muta nimeni\" - citat complet.

G_mann 03.04.2026, 10:26

Domnule Isarescu cind o sa vina psd-ul la putere a sa ne spui ca nu se poate ,ca sunt alte prioritati dar mai ales ca din inflatie ai ,,reglat\" veniturile romanilor.....

Angy2025 05.04.2026, 14:21

Când o să fie semnătura lui Mugur Isărescu pe bancnota de euro atunci o să trecem și noi la euro,

