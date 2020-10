Mumia unei pisici găsită în zidul unei case din Bistrița, licitată la Londra. La ce preț poate fi achiziționată

Licitația a avut pe 13 octombrie, dar deținătorii mumiei pisicii trebuie să mai aștepte, deoarece nici un cumpărător nu s-a arătat interesat să achiziționeze ”artefactul”. Organizatorii evenimentului mizau pe spiritul de Halloween.

Anunțul despre pisica mumificată din Bistrița pe site-ul casei de licitație din Londra FOTO: hansonslive.hansonsauctioneers.co.uk

Conform The Sun, pisica mumificată a fost descoperită într-o casă veche din parcul municipal din Bistrița, orașul menționat și în faimosul roman gotic Dracula, scris de Bram Stoker în 1897.

Cadavrul pisicii a ajuns la casa de licitații Hanson din Berlin, unde se pare că locuiește unul dintre cei doi frați care au descoperit mumia pisicii în beciul casei străbunicii lor.

Jim Spencer, coordonatorul licitație, a subliniat că era ceva obișnuit în nordul Europei, în insulele britanice sau chiar America de Nord ca proprietarii să ascundă cadavre ale unor pisici, ca să protejeze casa de spiritele rele sau să aducă noroc.

Cadavrul pisicii a fost descoperit de un artist de 40 de ani din Bistrița, în casa străbunicii sale, construită în parc în 1921.

”Făceam curățenie prin pivniță cu fratele meu Adrian, când am observat o spărtură într-un perete și am decis să îndepărtăm cărămizile, ca să vedem ce este în spatele lor… Am crezut că vom găsi ceva cameră secretă. …”, a povestit Valentin.

