Descinderea a avut loc duminică, 5 aprilie, când poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca au efectuat o percheziţie domiciliară.

„Activitatea a vizat o locaţie de cazare a unor muncitori, angajaţi ai societăţilor comerciale care desfăşoară lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată, pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

În urma percheziţiei, autorităţile au ridicat mai multe materiale de construcţii, inclusiv plasă metalică, sârmă şi alte obiecte metalice, precum şi echipamente folosite în mod frecvent pe şantiere. Poliţiştii suspectează că bunurile ar fi fost sustrase din șantierul căii ferate.

Potrivit anchetatorilor, urmează să fie stabilită metoda prin care aceste bunuri au fost sustrase, precum şi identificarea persoanelor implicate în acest caz.

„În continuare, poliţiştii desfăşoară activităţi pentru stabilirea cu exactitate a modalităţii de sustragere a bunurilor, precum şi pentru identificarea persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, au adăugat autorităţile.