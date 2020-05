De Adina Florea, George Capoeanu (montaj),

Într-un motel de la marginea orașului, 39 dintre muncitorii GT Company așteaptă cu teamă ieșirea din carantină. Mai au cinci zile și n-au habar ce se va alege de ei după 24.



Firma nu le-a permis nici să-și ia 14 zile din propriul lor concediu de odihnă

Coșmarul a început pe 23 aprilie, când unul dintre colegii români a ieșit pozitiv. Patronii i-au izolat pe cei opt contacți srilankezi în spațiile de cazare comune. A doua zi, ei au ieșit revoltați din fabrica care a trecut produce acum echipamente pentru COVID-19.

“Suntem 56 de oameni, câte opt în cameră. Era imposibil să se respecte izolarea. Patronii au spus că vor opri 30 de dolari pe zi pentru cazare și mâncare”, zice Nuwan.



Fabrica le-a cerut să accepte finanțarea din propriul buzunar a autoizolării – 1.890 de lei. Însă srilankezii nu ar fi câștigat atâția bani nici dacă munceau. Salariul lor lunar e de 2.400 de lei.

Declarația pe care srilankezii au fost puși să o semneze

Suspecții de coronavirus, izolați lângă muncitorii sănătoși

“Am vorbit și la HR. Nu s-a rezolvat nimic. A doua zi, am ieșit din fabrică. Nu a existat un conflict. Ne-am ridicat și am plecat să ne autoizolăm”, zice Nuwan.



Srilankezii acuză firma că a atentat în mod voit la sănătatea lor, pentru că nu existau condiții adecvate de izolare în spațiile de cazare ale GT Company.



Însă opinia DSP, care a insistat că muncitorii se pot întoarce în fabrică, este alta. Inspectoarea care s-a ocupat de caz spune că oamenii s-au jucat cu propria sănătate pentru că nu au respectat izolarea.

Ba mai mult, povestește că a existat o bătaie între muncitorii cazați în clădire. Așa au intrat cei sănătoși în contact direct cu suspecții de COVID-19.



În fabrică, alți șase muncitori srilankezi au ieșit pozitivi la testul COVID-19

În ciuda recomandărilor, ei au refuzat să se întoarcă. De altfel, la muncă condițiile nu erau mai bune. Șase dintre cei care au continuat să lucreze au făcut apoi COVID-19.



Au urmat opt zile de autoizolare. Srilankezilor li s-a tăiat una dintre cele două mese.



“Mai primeam doar micul dejun și o altă masă, la patru după-amiază. Mâncare pentru maximum 20, deși eram de două ori mai mulți”, spune Nuwan.

De altfel, ei au adunat probe video cu masa primită de la patroni – caserole umplute doar pe un sfert cu orez. Chiar dacă, în acel moment, fabrica le percepea deja 30 de dolari.



Au cerut ajutor de la agenția de recrutare care i-a trimis în România

“Pe 27 aprilie am sunat la agenția de recrutare din Sri Lanka, Rocell Manpower. Ne-au spus că vor vorbi cu patronii italieni. A doua zi am primit ceva orez pe lângă fiertura obișnuită de cartofi și fasole. Însă tot nu era suficient”, mărturisește Nuwan.



Viața lor avea să se întoarcă cu capul în jos în următoarele zile. Pe 2 mai, reprezentanții fabricii au insistat pentru ultima oară ca angajații să se întoarcă la muncă. Dar oamenii au cerut să mai stea șase zile, inacceptabil de mult pentru patronii GT Company.



La ora 13.30, a venit o persoană de la fabrică. A strâns toate cheile din ușile camerelor. Două ore mai târziu, ne-am trezit cu bodyguarzii de la ANVI Security. Nuwan, muncitor srilankez de la GT Company:

Au reușit să ascundă doar două dintre filmările pe care au surprins intervenția bodyguarzilor. După ce i-au bruscat în camere, agenții au șters dovezile video.



Cinci srilankezi, legați cu șoricei de plastic de bodyguarzii ANVI Security

Muncitorii spun că patronii aveau de gând să dea un exemplu din cei cinci srilankezi negociatori. Ei sunt și cei încătușați. Într-una dintre filmări, unul dintre agenți apare cu o legătură de șoricei de plastic, utilizați în mod normal pentru fixarea jantelor.



Șoricei de plastic

“Nu, nu e normal. Șoriceii nu fac parte din echipamentul lor. Nu știu ce să vă spun mai mult”, a transmis administratorul firmei ANVI Professional Security.



Intervenția agenților de securitate a fost atât de haotică, încât inclusiv trei femei srilankeze au fost bruscate, alegându-se cu zgârieturi și vânătăi.



“Inițial, bodyguarzii i-au amenințat doar pe cei cinci că vor fi trimiși acasă. Dar ceilalți au spus că nu vor accepta acest comportament. Mai bine ne întoarcem cu toții”, zice Nuwan.



Muncitorii au sunat doi colegi, care trăiau în propria chirie. Iar ei au alertat Poliția.



Sechestrați nouă ore. Poliția: Nu s-au constatat fapte penale sau contravenționale

În jur de 15-20 de polițiști au intervenit. Dar la patru jumătate, 44 de srilankezi au fost îngrămădiți în autocare cu unul dintre suspecții COVID-19.



“Le-am spus polițiștilor că suntem ținuți împotriva voinței noastre. Le-am arătat inclusiv urmele de pe încheieturile srilankezilor încătușați de bodyguarzi”, spune Nuwan.



Însă polițiștii au concluzionat că nu există fapte de natură penală sau contravențională, așa cum a transmis ziarului purtătoarea de cuvânt a IPJ Botoșani, Delia Neniscu.



Pentru că era stare de urgență, muncitorilor li s-a dat o adeverință prin care patronii explicau că aceștia au părăsit spațiul de cazare pentru a-și căuta un alt loc de muncă.



Răzvan Vasiliu, avocat specializat în dreptul muncii, explică că respectiva adeverință nu corespunde rigorilor legii. Dar decizia concedierii poate să fie atacată doar în instanță.



“Ne-au ținut nouă ore în autocare, fără apă ori mâncare”, zice Nuwan.



S-a intervenit abia când autocarele erau la Roman. Polițiștii i-au întors din drum, iar srilankezii au coborât, la 1.40 dimineața, în fața unui motel din Pădurea Baisa.



4 srilankezi s-au îmbolnăvit de coronavirus în carantină

După o săptămână de carantină au venit și primele rezultate la testele COVID-19. Trei bărbați și o femeie au ieșit pozitivi și au fost transferați la Spitalul Județean.



“Să nu vă fie teamă. Aveți grijă de voi! Nu plângeți! Respirați, totul va fi bine!”, îi încurajau srilankezii pe ultimii patru când au fost luați de Ambulanță.



După teste, DSP a decis să prelungească carantina instituționalizată până la 24 mai. În aceeași zi, oamenii vor rămâne fără adăpost. Mai au dreptul legal de a sta 90 de zile, dar acum vor doar să se întoarcă acasă, în Sri Lanka.



“Am muncit un an și două luni, fără nici o zi de concediu. Am lucrat și sărbătorile legale. Nici măcar când am făcut pojar nu au vrut să ne lase să ne luăm concediu de odihnă. Am intrat în fără plată”, spune Nuwan despre condițiile de muncă de la firma GT Company.



Femeile nu au nici măcar absorbante. DSP se teme că se vor otrăvi din donații

Oamenii carantinați duc lipsă de bunuri de strictă necesitate. 20 de femei sunt nevoite să folosească cârpe pentru menstruație. Iar prânzul e o lingură de orez lângă câțiva cartofi.



Un membru al comunității srilankeze s-a oferit să le ducă câteva pungi de zahăr, biscuiți, chifle, ceai negru și absorbante. Însă DSP i-a transmis că nu poate dona alimente.



Amenzi de 4.300 de euro pentru o firmă cu 3,8 milioane de euro cifră de afaceri

Firma GT Company a primit trei amenzi în valoare totală de 21.000 de lei, adică 4.300 de euro, pentru nereguli privind relațiile de muncă, dar și securitatea și sănătatea în muncă.



Însă amenzile nu privesc concedierea. ITM Botoșani îi sfătuiește pe srilankezi să-și caute un avocat după ce ies din carantină, chiar dacă nu vor avea nici măcar un acoperiș.



Ca autoritate, nu avem ce să facem dincolo de sancțiuni. Dv. doriți probabil niște măsuri de protecție socială. Din păcate nu avem un cadru legal pentru asta. Nu putem decât să verificăm dacă-și primesc toate drepturile salariale. Leo Kohut, director ITM Botoșani:

Spune că e nevoie să se găsească o soluție, la fel ca pentru alte persoane fără adăpost.



“Noi chiar ne-am autosesizat când au apărut imaginile în presă. Am mers, am aplicat sancțiuni. Nu a fost o letargie. Nu i-am lăsat ai nimănui pe acești srilankezi. Am considerat că e un caz de gravitate deosebită”, completează Kohut.



Șeful Imigrări Botoșani vorbește de-o intenție a firmei de a reangaja o parte dintre muncitorii concediați, și are de gând să verifice situația săptămâna aceasta.



Ar fi ok să-i reangajeze, că acolo e vorba de un conflict de muncă. După ce ies din carantină, ei au aceleași drepturi ca și cetățenii români. Constantin Titei, șef Imigrări Botoșani:

De această măsură nu ar fi vizați și cei cinci srilankezi care au acționat ca negociatori. Adică cei care au fost agresați și legați cu șoricei de plastic de bodyguarzii ANVI.

