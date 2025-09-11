Imaginea șocantă de pe zidul tribunalului

Opera, realizată prin șablon și spray, arăta un protestatar întins pe pământ, ținând un carton pătat cu sânge, în timp ce un judecător îmbrăcat în robă neagră și purtând peruca tradițională îl lovea cu ciocănelul de magistrat.

Lucrările lui Bansky sunt vândute la licitații pentru sume ce ajung uneori la milioane de euro. Foto: Profimedia

Muralul a apărut luni, 8 septembrie, chiar pe fațada impunătoarei clădiri victoriene de 143 de ani, un simbol al justiției britanice.

La scurt timp, Banksy a postat fotografia pe Instagram, metoda lui obișnuită de a confirma autenticitatea lucrărilor. În câteva ore, zona s-a umplut de curioși, iar autoritățile au acoperit desenul cu folie neagră și garduri metalice.

„Cum naiba a reușit să facă asta în zona asta? E plină de forțe de securitate!”, s-a întrebat un fan al artistului, citat de Bild.

De ce a fost îndepărtat muralul

Reprezentanții instanței au transmis că lucrarea nu putea rămâne pe zidurile clădirii, considerate monument istoric, care trebuie păstrată în forma sa originală, anunță CNN.

„Clădirea are o semnificație istorică și trebuie să-și mențină caracterul autentic”, a explicat un purtător de cuvânt.

Opera de artă Bansky de la Curtea Regală de Justiție a fost îndepărtată imediat. Foto: Profimedia Images

În plus, poliția metropolitană a confirmat că a primit o plângere de „distrugere de proprietate” și a deschis o anchetă.

Muralul a apărut după arestarea a 900 de protestatari la Londra

Deși muralul nu face referire directă la un eveniment anume, mulți activiști au văzut în el o critică la adresa deciziei guvernului britanic de a interzice grupul Palestine Action, catalogat drept organizație teroristă. Interdicția a provocat proteste masive în Londra, iar sâmbătă aproape 900 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor.

Curtea Regală de Justiție este sediul Curții de Apel și al Înaltei Curți de Justiție, ambele având un rol esențial în procesele privind contestarea acestei interdicții.

Misterul Banksy continuă

Banksy, care nu și-a dezvăluit niciodată identitatea, este cunoscut pentru lucrările cu mesaje politice puternice, în special împotriva războiului și a politicilor dure de migrație. În mod obișnuit, creațiile sale sunt fie furate și vândute pe piața neagră, fie decupate cu grijă și scoase la licitație, ajungând să valoreze milioane.

De data aceasta însă, muralul nu va intra în colecții private și nici în muzee, ci a fost complet șters din istoria zidurilor londoneze.

