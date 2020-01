De Petre Dobrescu,

Music Outdoors Experience – MOX, care avea loc la mijlocul lunii iulie, la Coada Lacului Drăgan, Valea Drăganului, județul Cluj, nu se va ține în 2020, deși s-a bucurat de popularitate în creștere, de la debut până azi, iar anul trecut a fost sold-out

”A fost și este o onoare pentru noi că am reușit să vă bucurăm pe atât de mulți și că în acești ani, pentru 4 zile, am devenit parcă o familie. Probabil unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le simțim. Anul acesta vom lua o pauză, 2020 va fi un an de reset pentru noi. Da, e o veste amară, dar știm că anul acesta va trece cât ai pocni din degete și că ne vom revedea în 2021”, au anunțat organizatorii MOX, citați de stiridecluj.ro.

Anul trecut, la MOX au cântat, în cele 4 zile de festival, fostul jurat de la ”Vocea României” Adrian Despot, Utah Jazz, Silent Strike, Cosmos Tone, Radikal Guru, Scuze, Alex Chronic, Irishdub și mulți alții.

Citeşte şi:

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat dublarea alocaţiilor pentru copii. Guvernul spune că nu are bani acum

Se taie copacii din pădurea Băneasa! 1.679 de arbori au fost deja doborâți. „Noi promovăm fagul și stejarul, scoatem din pădure speciile mai slabe, salcia, plopul…”

DOCUMENTE INTERNE. O mare companie pharma din România, KRKA, mituiește de peste 10 ani medicii și are rubrică de „Amortizare” în excel-ul șpăgii!

Adevărul despre pensionarea la 70 de ani. Patru lucruri care se dezbat în societate și care ascund adevărata problemă

GSP.RO Ce au găsit medicii în stomacul Cristinei Țopescu la autopsie. La capul patului, pe noptieră, au fost găsite mai multe flacoane

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2020. Capricornii trebuie să evite situațiile tensionate