Vizibil emoționată, marea gimnastă a susținut un discurs încărcat de recunoștință și inspirație, avându-i alături pe Novak Djokovic și Eileen Gu, gazdele ceremoniei. „Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. către soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat”, a declarat Nadia pe scena evenimentului.

Membră a „Laureus World Sports Academy», un grup exclusivist ce reunește peste 60 dintre cei mai mari sportivi din istorie, Comăneci a subliniat rolul crucial al sportului în educație și formarea tinerilor: „Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Într-un moment emoționant, Nadia a adus un omagiu gimnastei Simone Biles, subliniind contribuția acesteia la deschiderea discuțiilor despre sănătatea mintală în sport: „Simone, ești incredibilă! Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă.”

50 years on from her historic perfect 10, fellow Laureus Academy members surprised Nadia Comăneci with the Lifetime Achievement Award.

În cadrul aceleiași gale, care celebrează excelența sportivă, alte nume mari au fost recunoscute pentru realizările lor. Carlos Alcaraz a fost desemnat „Sportivul anului”, Aryna Sabalenka a primit titlul de „Sportiva anului”, iar echipa de fotbal PSG a fost numită „Echipa anului”. Alte premii au mers către Lando Norris – „Breakthrough of the Year”, Rory McIlroy – „Comeback of the Year” și Gabriel Araujo – „Personalitatea anului în sportul paralimpic”.

În semn de respect pentru moștenirea lăsată de Nadia Comăneci, autoritățile din România au declarat anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”, comemorând astfel jumătatea de secol de la momentul istoric în care a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE