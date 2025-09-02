Putin și Modi, întâlnire la cel mai înalt nivel

Premierul Indiei, Narendra Modi, a publicat pe rețeaua X (fost Twitter) o fotografie care a atras imediat atenția internațională. În imagine, Modi apare în aceeași mașină cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, după lucrările Summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO).

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

„După lucrările de la locul summitului SCO, președintele Putin și cu mine am călătorit împreună spre locul întâlnirii noastre bilaterale. Conversațiile cu el sunt întotdeauna pline de sens”, a scris premierul indian.

În cursul zilei de ieri, Vladimir Putin a fost surprins ținându-se de mână, chicotind și zâmbind cu prim-ministrul Modi.

Semnal puternic de apropiere

Fotografia postată de Modi, în care cei doi lideri stau alături în automobil, a strâns milioane de vizualizări și sute de mii de reacții. Gestul este interpretat ca un semnal clar al relației apropiate dintre India și Rusia, două puteri care continuă să își întărească legăturile economice și politice, în ciuda tensiunilor internaționale generate de războiul din Ucraina.

India este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Moscovei, mai ales în domeniul energetic și militar. Chiar dacă țările occidentale au impus sancțiuni dure Rusiei, New Delhi și-a menținut relațiile comerciale, importând petrol și gaze la preț redus.

Fotografia de la summitul SCO devine, astfel, nu doar o simplă imagine, ci și un simbol al echilibrului geopolitic pe care India încearcă să îl mențină între Occident și Rusia.

Fotografia, virală pe rețelele de socializare

Postarea lui Modi a strâns în doar 24 de ore aproape 300.000 de aprecieri și 39.000 de redistribuiri, devenind virală.

Pe lângă comentariile serioase despre geopolitică, reacțiile utilizatorilor au fost extrem de variate, unele pline de umor și ironie.

„Vă rugăm să confirmați mai întâi cu Republic TV dacă călătoriți cu Putin cel adevărat sau cu Putin cel fals”, a scris cineva, făcând haz de zvonurile despre „dublurile” liderului rus.

Alt utilizator a ironizat momentul printr-o paralelă istorică: „După lucrările de la summitul de la München, Herr Hitler și cu mine am călătorit împreună… Conversațiile cu el sunt întotdeauna atât de pline de sens, cu excepția cazului în care ești cehoslovac”.

Un alt comentariu, mai serios, atrăgea atenția că „India ar trebui să medieze activ între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului. Nicio altă țară (nici măcar SUA) nu poate face asta”.

Nu lipsesc nici mesajele despre echilibrul global: „Doi lideri puternici, două puteri în ascensiune. Întâlnirile Modi–Putin la SCO nu sunt doar de curtoazie – ele modelează balanța globală. Când Bharat vorbește, chiar și marile puteri ascultă”.