Prietenie înfloritoare
Cei trei, cărora li s-au alăturat ulterior o serie de alți aliați anti-occidentali, precum Iranul, au participat cu toții la un summit pe teme de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO).
Moscova și Beijingul au lăudat SCO ca o modalitate alternativă de a contracara blocurile politice și de securitate conduse de Occident, inclusiv NATO.
Putin a vorbit la eveniment, spunând că lumea are nevoie de un „sistem care să înlocuiască modelele eurocentrice și euro-atlantice învechite și să țină cont de interesele celui mai larg cerc de țări”.
În ciuda retoricii îngrijorătoare rostite de tiranul rus și de prietenii săi, ziua a fost dominată de prietenia înfloritoare dintre Putin și Modi.
Modi a distribuit pe rețelele sale de socializare la începutul zilei o fotografie bizară în care stătea în spatele unei mașini cu Vladimir, în timp ce călătoreau împreună la întâlnire.
A fost urmată de legenda: „Conversațiile cu el sunt întotdeauna perspicace”.
De mână și cu Trump
Cei doi au intrat la summitul de la Tianjin ținându-se de mână, iar Modi a părut să-l conducă pe liderul rus, vizibil îmbătrânit, prin încăpere.
La un moment dat, Putin l-a apucat pe Modi de braț în timp ce acesta era condus spre Xi Jinping, care îl aștepta.
Cei trei și-au strâns mâna și au râs împreună, înainte de a se îndrepta spre summitul de securitate.
Modi are un istoric de influență geopolitică, deoarece în 2019 l-a ținut ferm de mână pe Donald Trump în timp ce cei doi plecau de la o convenție din Texas.
Discurs incoerent
Starea de spirit pozitivă a lui Putin nu s-a reflectat în limbajul său, în timp ce vorbea despre războiul pe care îl poartă în Ucraina.
El a negat fără rușine că ar fi declanșat conflictul – în schimb, a dat vina pe Occident în timpul unui discurs incoerent.
Potrivit acestuia, au existat două cauze principale ale escaladării conflictului acum trei ani și jumătate.
„Această criză nu a apărut ca urmare a atacului Rusiei asupra Ucrainei, ci ca urmare a unei lovituri de stat din Ucraina [în 2014], care a fost susținută și provocată de Occident. Și apoi prin încercări, cu ajutorul forțelor armate, de a suprima rezistența acelor regiuni ale Ucrainei – și a acelor oameni din Ucraina – care nu au acceptat și nu au susținut această lovitură de stat,” a spus liderul de la Kremlin.
În 2014, ucrainenii au participat la o revoluție pro-europeană care l-a înlăturat de la putere pe președintele pro-rus.
Moscova a răspuns cu forță, anexând peninsula Crimeea și declanșând un război civil.
„Al doilea motiv al crizei constă în încercările Occidentului de a atrage Ucraina în NATO”, a continuat Putin.
„Am spus în repetate rânduri, de-a lungul multor ani, că acest lucru reprezintă o amenințare directă la adresa securității Rusiei.”
Comportament de „intimidare” a Rusiei
La rândul său, liderul chinez a sugerat chiar că Occidentul a dat dovadă de un „comportament de intimidare” a Rusiei.
Liderii Rusiei și Indiei se vor număra printre cei 26 de șefi de stat străini care vor participa la o săptămână importantă de sărbători și discuții în China.
O paradă militară de amploare va avea loc miercuri, pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Se așteaptă ca și liderul nord-coreean Kim Jong-un să sosească în curând, înainte de festivități.
În timp ce se află în China, Putin a continuat să ordone atacuri mortale asupra Ucrainei.
În atacurile nocturne, forțele sale au continuat să ucidă, două persoane murind în urma unui atac asupra regiunii Zaporijie.
O bombă aeriană a fost lansată asupra satului Omelnik, potrivit autorităților ucrainene. Ucraina a ripostat atacând cu drone teritoriul rusesc ocupat în Kropotkin, regiunea Krasnodar.
